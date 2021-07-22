«غازتك» تشكل لجانا للتفتيش على محطات الشركة خلال العيد

قالت شركة «غازتك» إحدى شركات قطاع البترول المصري، العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بدلا من البنزين، إنها قامت بتخصيص لجان للتفتيش على المحطات.

وأضافت الشركة، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذا يأتِ في إطار المتابعة المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في محطات ومراكز شركة «غازتك» لتموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أنه تم التوجيه في هذا الخصوص بتشكيل لجان مختصة اعتبارا من أول أيام عيد الأضحي المبارك، وذلك في كل منطقة للتفتيش والتفقد الميداني لجميع محطات الشركة، بهدف متابعة أداء أنشطة العمل في هذه المحطات والمراكز والوقوف على أي سلبيات إن وجدت.

ولفتت إلى أنه سوف يتم رفع تقرير شامل مزود بالصور التوضيحية، بشأن زيارات لجان التفتيش التفقدية المشار إليها إلى السيد المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، وذلك حرصا على الأداء الأمثل للعمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى محطات ومراكز الشركة.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في وقت سابق، إن خطة قطاع البترول لنشر محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية شهدت معدلات إنجاز غير مسبوقة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث تدخل محطات جديدة إلى الخدمة يوميا بعد الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها بهدف الوصول بعدد المحطات التي تؤدي هذه الخدمة للمواطن إلى نحو 1000 محطة على مستوى الجمهورية.

وأكد الملا، أن هناك ما يناهز 400 محطة تؤدي خدمة التموين بالغاز حاليا لمستخدمي المركبات، حيث تضاعفت أعدادها في غضون أشهر قليلة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، مما ساهم بقوة في تشجيع مستخدمي المركبات على استخدام الغاز كوقود أساسي، علاوة على تحفيز المزيد من راغبي التحول لاستخدام الغاز سواء من خلال مبادرة الإحلال بسيارات جديدة تعمل بالغاز أو من خلال التحويل في المراكز التابعة لشركات قطاع البترول المقدمة لتلك الخدمة.

وأشار إلى تقدم تنفيذ خطة الانتشار للمحطات، التي شملت إضافة 170 محطة جديدة وجارِ الانتهاء من تشغيل 45 محطة أخرى، علاوة على نحو 408 محطة جديدة جارِ العمل على إنشائها تمهيدا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، وسيتم لاحقا البدء في إنشاء نحو 200 محطة جديدة، وتشمل المحطات الجديدة إقامة محطات مخصصة للتموين بالغاز الطبيعى أو إضافة خدمات التموين بالغاز الطبيعي، لمحطات التموين بالبنزين والسولار استثمارا للمساحات الفائضة، بالتعاون مع الشركات المُشغلة لهذه المحطات أو من خلال مشروع إنشاء محطات متكاملة للتموين بالغاز والبنزين والشحن الكهربائي، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توريد المعدات والمهمات اللازمة لتشغيل المحطات حيث جرى التعجيل بها بما يساعد على سرعة الانتهاء من البرنامج في التوقيتات المحددة.