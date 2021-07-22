خلال أيام العيد.. زيادة رحلات الطيران الداخلية بمطار مرسى علم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، في محافظة البحر الأحمر، تزايداً في معدل حركة رحلات الطيران الداخلية القادمة من مطار القاهرة، عبر خطوط مصر للطيران، تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك، لقضاء إجازة العيد بفنادق المدينة الساحلية، التي تشهد توافد الآلاف من رواد ونزلاء السياحة الداخلية، بالإضافة إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية، مما ساهم في ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، وهي 70%، طبقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء.

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي، إن مطار مرسى علم الدولي يشهد زيادة في معدل رحلات الطيران الداخلية القادمة من مطار القاهرة، عبر خطوط مصر للطيران، التي تصل إلى 13 رحلة طيران خلال الأسبوع المقبل، وذلك بدءاً من السبت، وعلى متنها الآلاف من نزلاء ورواد الفنادق، لافتاً إلى أن انتعاش حركة السياحة الداخلية، والتي تمثل 50% من نسبة الإشغالات الحالية بالفنادق، التي وصلت إلى الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية المسموح بها، وهي 70%.

وكشف الخبير السياحي ان سلطات مطار مرسى علم رفعت الإجراءات الاحترازية والتفتيشية والأمنية إلى أعلى مستوى، كما رفعت إجراءات التفتيش بصالات الوصول، وتعقيم وتطهير الحقائب وأمتعة الركاب، وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار، وبوابات الدخول والخروج، واتباع إجراءات الوقاية والأمن والسلامة.

وأشار الخبير السياحي، في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن الفنادق وشركات السياحة حرصت على تنظيم رحلات بحرية ورحلات سفاري إلى الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة بمرسى علم للنزلاء، وذلك ضمن البرنامج السياحي للوفود المتدفقة على مدينة مرسى علم، لقضاء إجازة العيد على شواطئ المدينة.