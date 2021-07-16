مطار مرسى علم يستقبل 56 رحلة طيران على متنها آلاف السائحين

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 56 رحلة طيران قادمة من دول أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وذلك خلال الأسبوع المقبل بدءًا من غدٍ السبت لتسجل المدينة أعلى معدل لرحلات الطيران منذ جائحة كورونا وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة وقياس درجة الحرارة النزلاء.

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، إن مطار مرسى علم يشهد استقبال أعلى نسبة رحلات طيران بـ 56 رحلة سياحية قادمة من دول أوروبية «أوكرانيا وبولندا والتشكيك وسويسرا والمجر» بمعدل: «16 رحلة تشيكية و17 رحلة بولندية و8 رحلة أوكرانيا ورحلة من كل من سويسرا والمجر بالإضافة إلى 13 رحلة طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران».

ومن جانبه أشار نبيل حسين خبير سياحى بالبحر الأحمر إلى أن أجهزة البحر الأحمر رفعت درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد، وعززت من الإجراءات الأمنية على مداخل الفنادق، وانتشار الكمائن الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين وتعزيز الخدمات خاصة المناطق السياحية.

وكشف الخبير السياحي أن سلطات مطاري الغردقة ومرسى علم، رفعت الإجراءات الاحترازية والتفتيشية والأمنية إلى أعلى مستوى، إلى جانب إجراءات التفتيش بصالات الوصول وتعقيم وتطهير الحقائب والأمتعة وإجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول و الخروج، وإتباع إجراءات الوقاية والأمن والسلامة.

ولفت إلى نجاح المساعي التي بذلتها الدولة المصرية لجذب أسواق سياحية جديدة من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وفتح أسواق سياحية جديدة لم تكن موجودة قبل جائحة كورونا.