من التعدي على الأراضي لفساد الموظفين.. أرقام الإبلاغ عن مخالفات العيد

قد يستغل البعض فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ويقوم بمخالفة القوانين كالبناء على الرقعة الزراعية أو سرقة التيار الكهربائي أو تقديم الشيشة في الكافيهات ومخالفة الإجراءات الاحترازية أو غيرها من المحظورات والممنوعات التى نهت الدولة عنها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أرقام الإبلاغ عن المخالفات بكل أنواعها، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

أرقام الإبلاغ عن تعديات الأراضي الزراعية

خصصت وزارة التنمية المحلية، طرق تلقي البلاغات والشكاوى الخاصة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال مبادرة «صوتك مسموع»، والتي يتم عبرها التواصل الفوري مع الشكوى من خلال وسائل الاتصال التي تتيحها المبادرة عن طريق رقم «الواتس آب» (01150606783)، ورقم الخط الساخن (15330)، والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo)، والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة.

كما خصصت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطا ساخنا للإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الفطرالمبارك، وذلك حافظا على الرقعة الزراعية، وذلك من خلال الرقم «0237499385»، أو من خلال الخط الساخن (19561) أو «واتس آب» على (01111866710)، و(01111866711)، وأن متابعة الشكاوى يتم من خلال غرفة عمليات لمتابعة الخط الساخن، والتدخل السريع للتعامل مع أي حالة تعد.

أرقام للإبلاغ عن الدواء المغشوش

ووفقا لهيئة الدواء المصرية، فإنه يمكن تقديم شكوى متعلقة بالدواء المغشوش من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت من هنـــا، باختيار خانة الإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات أو المنشآت الصيدلية، أو الإبلاغ من خلال الخط الساخن للهيئة وهو 15301.

أرقام الإبلاغ عن شقة سكنية تستأجرها خلايا إرهابية

خصصت وزارة الداخلية للمواطنين أرقاما لجهاز الأمن الوطني، للإبلاغ عن أي معلومات حول العناصر المتطرفة والبؤر الإجرامية، وجاءت الأرقام التي نوهت عنها وزارة الداخلية عل النحو التالي:

22647000_ 22646000_ 22645000

كما يمكن الإبلاغ من خلال إرسال رسالة عبر الإيميل التالي: center@moi.gov.e .

أرقام للإبلاغ عن المقاهي المخالفة لإجراءات كورونا

كما خصصت محافظة القاهرة أرقام للإبلاغ عن المقاهى المخالفة التي لم تلتزم بحظر الشيشة ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، والأرقام جاءت كالتالي: غرفة عمليات محافظة القاهرة «23912136 - 23907147 – 23901236»، كما خصصت محافظة الجيزة أرقام لاستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام «114» و «واتس أب 01152860444».

أرقام للإبلاغ عن مخالفات أسعار السلع والمنتجات

ويمكن إرسال الشكاوى المتعلقة بأسعار السلع والمنتجات من خلال أرقام الشكاوى حيث خصصت وزارة التموين الرقم 19588 لتلقي شكاوى استغلال التجار لأزمة كورونا والقيام برفع الأسعار واستغلال حاجة المواطن، كما يمكن أيضا إرسال الشكاوى على أبليكيشن واتساب، على الرقم 01281661880.

أرقام للإبلاغ عن الصيدليات المخالفة لتسعيرة الكمامة

وكان قد طالب محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، بضرورة الإبلاغ عن الصيدليات المخالفة لبيع الكمامات والكحول، ويمكن إبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال رقم الخط الساخن لحماية المستهلك، وهو 19588 أو من خلال رقم واتس أب 01281661880 أو رقم واتس أب للمحافظات 01030000602، ويمكن للمواطن تقديم شكوى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك.

كما يمكن الإبلاغ من خلال وزارة الصحة والسكان وتحديدا الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية من خلال ‪01025183862 على الواتس آب

أو من خلال الرقم التالي 25354150، على أن يكون الإبلاغ محدد به الصنف والصيدلية ومكانها.

أرقام للإبلاغ عن قاعات الأفراح المخالفة

ويستطيع المواطن الإبلاغ عن قاعات الأفراح التي تقام بها حفلات الزواج والخطوبة من خلال الاتصال بمركز الشكاوى بكل محافظة أو من خلال الاتصال بوزارة التنمية المحلية التي تتابع مخالفات دور المناسبات وذلك من خلال واتساب على رقم 01150606783 أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15330.

أرقام للإبلاغ عن المساجد المخالفة

أما عن مخالفات المساجد، فيمكن الإبلاغ عنها من خلال تقديم شكوى عبر البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال موقعها الرسمي www.shakwa.eg أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 165288.

أرقام للإبلاغ عن سرقة التيار الكهربائي

يمكن أن يقوم المواطن بالإبلاغ على الخط الساخن لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 121، كما يمكن الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنــــــــا .

أرقام للإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي

كما يمكن تقديم الشكاوى الخاصة بالإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك من خلال موقعه الإلكتروني، ففي البداية يدخل المواطن عبر موقع خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط: https://cservices.shmff.gov.eg/ ويختار الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ويختار الإبلاغ عن مخالفة، كما يمكنك تقديم الشكاوى عن طريق الخط الساخن رقم 1180.

أرقام للإبلاغ عن الدروس الخصوصية

في حال رصد مركز دروس خصوصية يمكن الاتصال على الأرقام التي حددتها وزارة التنمية المحلية ومنها رقم واتس آب 01150606783

أرقام للإبلاغ عن وقائع تعذيب الأطفال

يمكن الإبلاغ عن وقائع تعذيب الأطفال من الاتصال بخط نجدة الطفل، التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة على الرقم 16000.

أرقام للإبلاغ عن سرقة المياه

وإذا تم رصد حالة سرقة المياة، فإنه يمكن إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أو من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب، و175 للصرف الصحي، على مدار 24 ساعة.

ويمكن كذلك من خلال الخط الساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100 أو من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596 أو من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg .

أرقام للإبلاغ عن فساد الموظفين

وأخيرا يمكن تقديم الشكاوى مكتوبة أو بلاغات شفهية لهيئة الرقابة الإداريةوذلك بالذهاب للمقر الرئيسي للهيئة الكائن فى تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، أو يتم ارسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها تقاطع شارعى النزهة وأسماء​ فهمى بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة، بصندوق بريد رقم 111 هليوبوليس، أو من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية www.aca.gov.eg، ثم الدخول على قسم «الشكاوى» بالقائمة الرئيسية ثم اختيار «إرسال شكوى»، وملء نموذج الشكوى والضغط على زر إدخال.​​

كما يمكن الشكاوى المتعلقة بفساد الموظفين من خلال ارسالها على الفاكس رقم 0020222915403، أو الاتصال بتليفون الهيئة 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100 والخاص بإسلوب تقديم الشكاوى، وسيخطر الشاكي بنتيجة فحص شكواه بواسطة رسالة SMS على رقم الهاتف المحمول المرسل بالشكوى.