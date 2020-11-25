في اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة.. أرقام الشكاوى والاستغاثات

تنطلق اليوم حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تتبناه منظمة الأمم المتحدة، وتحمل هذا العام شعار "تحويل العالم إلى البرتقالي: مولوا واستجيبوا وامنعوا واحشدوا"، لتسليط الضوء على الدعوة لسد فجوات التمويل وضمان حصول الناجيات من العنف، أثناء أزمة وباء "كوفيد – 19".

وترصد "الوطن" في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أرقام استغاثات يمكن أن تلجأ لها المرأة سواء للمركز القومي للمرأة أو وزارة الداخلية، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أرقام الشكاوي والاستشارات القانون من مجلس القومي للمرأة:

إذا كنت تتعرضين للعنف أو الإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي، فيمكنك التواصل مع المركز القومي للمرأة، مكتب الشكاوى.

ويستقبل المكتب شكاوى السيدات، وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية من خلال الخط المختصر للمكتب 15115.

ويمكن إرسال رسالة بالشكوى عبر الرسائل على تطبيق الواتس آب على رقم 01007525600 .

ويمكن التواصل مع مكتب الشكاوى عبر رسائل صفحة المجلس القومي للمرأة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

أرقام شكاوى المرأة لوزارة الداخلية

خصصت وزارة الداخلية أرقام للتواصل المباشر معها، ولتلقي شكاوى المرأة عبر أرقام الهاتف (01126977444 - 01125977333 - 01126977222)، أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية.

وتعود فعاليات هذه الحملة إلى عام 1991؛ إذ افتتح نشطاء معهد القيادة العالمي للنساء بتدشينها، التي تستمر منذ ذلك الحين في مباشرة فعالياتها.

وأكد بيان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن مبادرة المجتمع المدني هذه تحظى بالدعم تحت قيادة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس، وحملة "يوني تي" التي تعمل إلى إنهاء العنف ضد النساء بحلول عام 2030؛ إذ تدعو إلى تحركات عالمية لزيادة الوعي، وحشد جهود الدعم والمساندة، ومشاركة المعلومات والابتكارات.