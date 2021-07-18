«صحة القاهرة» تعلن استعدادها لإجازة عيد الأضحى وتنشر أرقام الشكاوى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة برئاسة الدكتور محمد شوقى، مدير المديرية، رفع درجة الاستعدادات بكل المستشفيات الحكومية لاستقبال عيد الاضحى 2021، والعمل على توفير الأكسجين والأدوية، وكل المستلزمات الطيية بجميع المستشفيات، خاصة البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.

ورصدت «الوطن»، الاستعدادات الخاصة بمديرية الصحة بالقاهرة، خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وهي كالتالي:

- تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لانتظام تقديم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.

- لجان مشتركة بالتعاون مع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين والأحياء، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، حرصًا على الصحة العامة خلال أيام العيد.

تفتيش مستمر على محال بيع اللحوم

- التأكد من استيفاء الأغذية بالأسواق، للاشتراطات الصحية مع الرقابة على محلات الجزارة والأسواق و ثلاجات حفظ اللحوم.

- توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، وتوافر الأكسجين بكل المستشفيات.

- التفتيش على محال بيع اللحوم البلدية والمستوردة ومصنعاتها بأحياء القاهرة للتأكد من صحة الغذاء

-رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ.

- إلغاء اجازات الأطباء العاملين بالمستشفيات، وغرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة.

- زيادة عدد العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ.

-غرفة الطوارئ بالمديرية تتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968

-للاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون 02236431299 – 0223640402، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون 0226840902 –0224823314

-العمل على ضبط الأسواق من الناحية الصحية لكافة الأغذية وتسيير حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة.

-تكثيف المرور والتفتيش على محال بيع اللحوم والتفتيش على المجازر بمختلف أنواعها وسحب عينات مختلفة منها، والقيام بتكثيف اعمال مكافحة الحشرات.

- رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بالمحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.