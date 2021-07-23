دماء وجرائم في أيام عيد الأضحى.. قتل وذبح للأزواج والأمهات

جرائم بشعة شهدتها أيام عيد الأضحى المبارك الذي لم ينته بعد، ففي الوقت الذي كان يحتفل فيه الكبار والصغار بالعيد، حيث شهدت الأيام المباركة عدة وقائع دموية مروعة راح ضحيتها عدد من الأشخاص، منها جريمة قتل طبيبة على يد زوجها طبيب أسنان في محافظة الدقهلية، بعد أن طعنها 11 طعنة أدوت بحياتها، ومحاسبة قتلت زوجها الذي يعمل محاسبا أيضًا بسكين في منطقة طوخ بمحافظة القليوبية.

تقدم «الوطن»، في التقرير التالي، عددا من الجرائم التي تم تنفيذها خلال أيام عيد الأضحى كالآتي:

طبيب يقتل زوجته في الدقهلية

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، إخطارًا بوصول «ياسمين يوسف» التي تبلغ من العمر 26 عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة أصابتها بـ11 طعنة على يد زوجها الذي يعمل أيضًا طبيب أسنان، بسبب خلافات زوجية، وكثفت مباحث المحافظة جهودها لإلقاء القبض على الزوج الهارب، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وصرحت بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

محاسبة تقتل زوجها بسكين في طوخ

تطورت الخلافات اليومية على مصروف البيت بين محاسبة وزوجها، حتى تطور الأمر للقتل، حيث بدأ الحديث بمشاجرة وتراشق بالألفاظ بين الزوجين في منطقة طنط الجزيرة التابعة لقسم شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وتصاعد الخلاف حيث فقد الزوج الذي يبلغ من العمر 28 عامًا أعصابه وبدأ يصوب باتجاه زوجته عدة ضربات حيث كانت ردة فعلها عنيفة نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضته له وتوجهت إلى المطبخ وأحضرت سكينا وسددت عدة طعنات في صدر زوجها الذي تحول في دقائق معدودة إلى جثة هامدة غارقًا في دمائه.

شاب يذبح والدته في إمبابة

استيقظ أهالي شارع البصراوي بمنطقة إمبابة فجر أمس، على جريمة قتل مروعة، حيث قتل شاب مضطرب نفسيًا والدته، بعد أن طعنها بسكين في رقبته ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، في وجود الشقيق الأصغر الذي كان شاهد العيان الوحيد على جريمة أخيه، وأسرع أحد الجيران بإبلاغ قسم شرطة إمبابة بتفاصيل الواقعة وتم إلقاء القبض على الشاب المتهم بعد أن فر هاربًا، وقررت النيابة العامة عرضه تحت الملاحظة داخل مستشفى للأمراض النفسية لبيان سلامة قواة العقلية، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عاطل يقتل خطيبته السابقة في المنوفية

ألقت قوات الأمن في مركز قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية، القبض على عاطل قتل سيدة ذبحًا في أول أيام عيد الأضحى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وكان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بالعثور على سيدة عشرينية مذبوحة داخل شقتها في ظروف غامضة بقرية سدود التابعة لمركز منوف.