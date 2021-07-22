حبس طالب قتل والده في ثاني أيام عيد الأضحى بالإسماعيلية

أمر المستشار ياسر زيتون المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، اليوم الخميس، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والده عمداً بسكين مطبخ داخل منزله.

وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، برئاسة شريف معتز، أن المتهم طعن والده طعنة نافذة بالبطن إثر مشادة نشبت بينهما، وطلب له سيارة الإسعاف إلا انها وصلت بعد وفاته متأثراً بإصابته.

وتحفظت النيابة العامة علي السكين المستخدم في الواقعة وقررت إرسال المتهم إلي الطب الشرعي لأخذ عينة، وبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

كما قررت النيابة العامة التحفظ علي جثمان المجني عليه ويدعى «إبراهيم.م»، 55 سنة، بمشرحة مستشفى القصاصين المركزي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

وكانت قد ألقت الشرطة القبض علي الشاب محمود.إ نجل المجني عليه والمتهم بقتل والده باستخدام سكين مطبخ في ثان أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب أحد جيران المجني عليه فإن آخر مرة شاهد فيها الابن المتهم كانت عقب آذان المغرب أمام منزله يتناول كوبًا من الشاي.

وتابع «ليست عادة عند الشاب تناول الشاي أمام المنزل، وهذه كانت المرة الأولى التي أراه فيها يجلس أمام المنزل بهذا الشكل، وكأن شيئًا ما غير طبيعي».

وقال إن الجيران فوجئوا بوجود سيارة إسعاف أمام منزل المجني عليه قبل العشاء، إلا أن رجال الإسعاف أبلغوهم بوفاة الشخص بسبب نزيف كمية من الدماء.