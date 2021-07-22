قتل وصعق وغرق وحوادث.. مصرع 5 أطفال خلال العيد بالفيوم وبني سويف

بين القتل والصعق بالكهرباء وحوادث الغرق في حمامات السباحة، والتعرض لحوادث مرورية، لقي 5 أطفال مصرعهم خلال أيام عيد الأضحى المُبارك بمحافظتي الفيوم وبني سويف، لتتحول أيام العيد إلى جحيم، خصوصاً أنّهم قضوا العيد في المقابر يدفنون فلذات كبدهم في القبور، ذلك المشهد الذي لا يمحوه الزمن، فهنا من قتله طفل آخر ومزق جسده بالسكاكين، وهناك من خرج ليتنزه فغرق في حمام السباحة، وآخر توفي صعقاً بالكهرباء في منزل جده لوالده، بعدما أخذوه عنوةً من والدته، وبين هذا وذاك تعددت الأسباب وألم الفراق واحد.

مقتل طفل على يد آخر في وقفة عرفات

ففي الفيوم، وقعت جريمة قتل بشعة في يوم وقفة عرفات، بطلها طفل صغير، حيث لقي الطفل «أحمد ناصر عويس»، 14 سنة، مصرعه على يد طفل آخر يُدعى «إبراهيم خالد جلال»، بعد مشاجرة بينهما، حيث استدرج الطفل القاتل المجني عليه إلى منطقته، ثم قام بطعنه 5 طعنات بالسكين في الصدر والرقبة والبطن، ليسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه، وما زاد من قهرة الجميع على مقتله، هو أنه طفل يتيم الأب، ووحيد على 5 فتيات، وكان يعمل رغم صغر سنه، للإنفاق على والدته التي تعمل بائعة خضروات.

مصرع طفل غرقاً في أول أيام العيد بالفيوم

وفي محافظة الفيوم أيضاً، لقي الطفل «مروان كامل محمود»، 12 سنة، مصرعه غرقاً في حمام سباحة بأحد المنتجعات السياحية بمدينة طامية، خلال احتفاله بأول أيام العيد مع أصدقائه، وذهابهم للتنزه في القرية والاستمتاع بحمام السباحة ابتهاجاً بالعيد وهرباً من حرارة الجو، فغرق الطفل لعدم إجادته للسباحة، وعدم وجود أحد للإنقاذ بجوار حمام السباحة، لتقضي أسرته العيد في دفن الابن الأكبر في المقابر، وأغلقت النيابة العامة حمام السباحة لحين انتهاء التحقيقات.

مصرع طفل سقط من صندوق سيارة أول أيام العيد

وفي محافظة بني سويف، لقي «عبد الرحمن د. م.»، 12 سنة، مصرعه إثر سقوطه من أعلى صندوق سيارة ربع نقل، كان يستقلها بصحبة أصدقائه في أول أيام العيد، وذلك بمركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، حيث اهتزت السيارة بشدة أثناء عبورها أعلى مطب صناعي، فسقط الطفل من أعلى السيارة، ليلقى مصرعه في الحال.

مصرع طفل في انقلاب سيارة ثاني أيام العيد

وفي ثاني أيام العيد، لقي الطفل «خالد وليد محمود»، 10 سنوات، مصرعه، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي، كان يستقلها برفقة والده، حيث ألح الطفل على والده باصطحابه في نزهة ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وخلال سيرهما على طريق بحيرة قارون، انفجر إطار السيارة فجأة، وفقد سائقها التحكم فيها واختلت عجلة القيادة بيده، فانقلبت السيارة، ونجا قائد السيارة من الحادث، بينما توفي طفله إثر ارتطام رأسه بسقف السيارة بقوة، مما تسبب في وفاته على الفور.

مصرع طفل صعقاً بالكهرباء في ثاني أيام العيد

وفي ساعة مبكرة من ثالث أيام العيد، اليوم الخميس، لقي الطفل «كمال عبد الرحمن كمال»، 3 سنوات، مصرعه إثر صعقه بالكهرباء، خلال لهوه في منزل جده لوالده، فيما أصيب جد الطفل وجدته بصدمة نفسية وانهيار عصبي حزناً على وفاة الطفل، خصوصاً أنّه آخر ذكرى لهم من ابنهم الذي مات منتحراً قبل شهور قليلة، لمروره بضائقة نفسية، إثر انفصاله عن زوجته، فيما اتهمت والدة الطفل جده وجدته بالتسبب في وفاته، وجرى انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لتحديد أسباب وفاة الطفل، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.