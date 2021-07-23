راغب علامة: بكيت عندما سمعت «أسف حبيبتي» بصوت حسن أبو السعود

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، تفاصيل أغنية «أسف حبيبتي»، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان حسن أبو السعود، مضيفًا: «كنت عند حسن أبو السعود وقال لي هاسمعك أغنية حلوة، وبكيت عندما سمعتها بصوته، لأنه كان بيغنيها بطريقة مميزة جدًا ومؤثرة، كما بكى هو الآخر، وتذكرت وقتها أحد أصدقائي لأنه مر بنفس التجربة».

وأضاف «علامة»، خلال حواره في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، كان دائمًا يقول على حسن أبو السعود، إنه «برميل من الإحساس»، ومؤكدا أنه قام بتسجيل أغنية «أسف حبيبتي» في اليوم الثاني لسماعها من «أبو السعود» لتأثره الشديد بها.

وأكد المطرب اللبناني، أنه عندما يتناول الطعام يفضل ألا يكون ابنه «خالد» معه، مؤكدا أنه يعشق البطاطس المحمرة وابنه يرفض ذلك، «أحب آكل ساندوتش به عيش سخن مع بطاطس محمرة مع طماطم وزيت الزيتون ومقدرش أكلها إلا لو خالد مش موجود»، مضيفًا: «لدي ذكريات رائعة خلال طفولتي كنا 8 أبناء 5 أولاد و3 بنات».

وتابع: «كنا نعيش في منزل به غرفتان فقط، منهما غرفة لوالدى ووالدتى، وغرفة أخرى لنا، كان هناك بركة في هذا التوقيت على الرغم الآن من وجود حياة فارهة، إلا أن لمة العائلة كان لها طعم مختلف، ابني خالد لم يتحدث إليّ إطلاقا عن دخوله مجال الفن»، مؤكدا أنه لديه شركة طبية.