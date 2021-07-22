راغب علامة: أمي كانت تخاف علي من الغناء.. والآن أصبحت فخورة بي

قال الفنان راغب علامة، إن والدته كانت تمتلك صوتا جميلا، وكذلك والده، وكانت تحكي له أنه لم يكن ينام في طفولته إلا إذا غنت له أغنية لأم كلثوم، لافتا إلى أنها كانت تخاف عليه من الغناء بسبب وجود شائعات وأخبار دائمة أن بعض الفنانين يتعاطون المخدرات ويتم القبض عليهم، موضحا أنه كان يشرح لها أن أي فئة من المجتمع قد تتعاطي المخدرات وليس النجوم فقط، ووعدها أنها ستكون فخورة به، وهو ما حدث.

وأضاف «علامة»، في لقاء مع برنامج «سهرانين» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أمس الأربعاء، أنه بعد نجاحه كانت والدته تقوله له أنه كان عليها أن تساعده من زمن طويل ولا تؤخر مساعدتها له، وتابع: «أمي ماتت من 5 سنوات وأبويا مات الشهر اللي بعدها على طول».

وأوضح الفنان راغب علامة، أن الفنان إلياس الرحباني حضر في أحد الأيام إلى البيت وحضر جلسة استماع أثناء وجود والدته التي كانت تتابعه باستمرار وكتب له أغنية بسبب هذا الموقف اسمها «بتذكر يا أمي».

وواصل: «من سنة ما اجتمعتش مع إخواتي بسبب كورونا وكل إخواتي سكنوا في بيوت تانية بعد وفاة أبي وأمي وبيت بابا فضل فاضي، وأمي كانت مقتنعة أن فيه موسم للموت والبيت العيلة كان أفضل مكان عشان يتعمل فيه العزاء وبالفعل أمي ماتت في فبراير».