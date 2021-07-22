راغب علامة: مذهول من التقدم اللي حصل في مصر.. على رأسها ضابط وطني

قال الفنان راغب علامة، إن أسرته مكونة من الأب والأم و5 شباب هو من بينهم، و3 بنات، وكان الجميع ينام في غرفتي نوم، واحدة للأولاد وواحدة للأب والأم، وغرفة أخرى كان تنام فيها البنات، موضحا أن هذه الأيام «كانت العيشة فيها على القد لكن كان فيها بركة تتمثل في لمة العيلة وحب الأب والأم الذين يبذلان قصارى جهدهما من أجل سعادة أولادهما».

وأضاف «علامة»، في لقاء مع برنامج «سهرانين» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أمس الأربعاء، أن أشقاءه الأكبر منه عندما كانوا يشترون ملابس جديدة يعطونه ملابسهم القديمة ولم يكن يشعر بالخجل أبدا من هذا الأمر.

ووجه «علامة» تحية إلى مقدم البرنامج أمير كرارة قائلا: «يكفي أنك بتمثل صورة البطل المصري الضابط اللي بيدافع عن بلده، لأن مصر اللي بناها ضباطها وجيشها وشعبها، وأنا لما بمشي في مصر بكون مذهول من التقدم اللي حصل فيها، لأن على رأس مصر ضابط وطني حب بلاده وشعبه وبيظبطها كما يجب أن تكون، الله يديم البلد والشعب وقائدها وجيشها».

وأوضح الفنان راغب علامة، أن والدته عندما أنجبت أخته الصغيرة «لينا» كان عمره 10 سنوات وكانت تطالبه دائما بأن يهتم بيها وكان يغني ليها ويطعمها ويغير لها ملابسها وكانت ابنته وشقيقته في نفس الوقت حتى أوصلها إلى بيت زوجها، لافتا إلى أنه يعتبر أخته الكبيرة بمثابة والدته، وأخته الأصغر منها بمثابة الشقيقة، أما الصغيرة «لينا» فيعتبرها ابنته.

ولفت راغب علامة إلى أن نجله الأكبر «خالد»، أسس شركة مستلزمات طبية وحققت نجاحا كبيرا، وأسس شراكة مع شركة مصرية للتوزيع في مصر، لافتا إلى أنه رياضي ويهتم بصحته بشكل كبير حيث ينصحه دائما عندما يتناول الطعام ويمنع وضع بطاطس مقلية على مائدة الطعام، لافتا إلى أنه يحب أكل ساندوتش البطاطس بالنعنيع، وهذا لا يمكن أن يأكله إذا تواجد نجله خالد على المائدة.