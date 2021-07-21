«هربا من حرارة الجو».. مصرع شابين غرقا على شواطئ كفر الشيخ

لقي شابان أولاد عمومة، مصرعهما غرقًا بالقرب من قرية الدعاء التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد نزولهما في مياه البحر المتوسط، هربًا من حرارة الجو، وحاول صديقهما إنقاذهما إلا أنه لم يستطع، وجرى إبلاغ الشرطة وتحرير محضر بالواقعة ولم يجرى استخراج جثتيهما حتى الآن.

تلقت غرفة عمليات كفر الشيخ، إشارة تفيد بغرق شابين، هما «أحمد عمارة 17 عامًا، وهاني عمارة 16 عامًا، مقيمان بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا في كفر الشيخ، وجرى الدفع بفرق الإنقاذ للبحث عن جثماني الشابين، فيما تجمع أهالي قريتهما والقرى المجاورة على الشاطئ، انتظارا لاستخراج الجثمانين، بينما تطوع بعض الغواصين بمساعدة الأهالي بالبحث عن جثماني الشابين.

ولقى شاب مصرعه غرقًا في أثناء الاستحمام بإحدى ترع مركز بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، أمس، هربًا من درجة الحرارة المرتفعة، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرطة بيلا، يفيد بغرق شاب في أثناء الاستحمام بترعة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، وبالفحص تبين أنه «م.ا.ح»، 16 عامًا، ومقيم بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا.

وانتقلت القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وتبين أن الشاب غرق في أثناء الاستحمام في الترعة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بيلا المركزي، وتحرير محضر وإبلاغ النيابة العامة.