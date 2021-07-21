في ثاني أيام عيد الأضحى.. استمرار توافد أهالي كفر الشيخ على الحدائق

توافد أهالي محافظة كفر الشيخ، على الحدائق والمتنزهات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك احتفالا بالعيد، حيث شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، توافد الكثير من الأهالي بحسب العدد المصرح به من قبل المحافظة لمنع التزاحم والتجمع منعا لانتشار فيروس كورونا، كما تستقبل حديقة الأسرة بمدينة دسوق، المواطنين خلال ثاني أيام العيد .

وشدد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، منعا لانتشار الفيروس، كما شدد في بيان صحفي، على منع التجمعات وتكثيف حملات النظافة في الشوارع والحدائق والمتنزهات، فضلا عن الحرص على دخول المواطنين للحجائق والأماكن العامة بالكمامات، وحظر دخول من لم يتردي الكمامات الطبية حفاظا على حياة المواطنين.

بينما لجأت الأسر التى لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي جهزتها المحافظة بداية من الديوان العام حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة الألعاب وقضاء وقت ممتع، في ثاني أيام عيد الأضحى.

وأكد المحافظ، أن حدائق مدينة كفر الشيخ لازالت تستقبل الراغبين فى قضاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق لتأمينها فضلا عن انتشار سيارات الإسعاف لتأمين الأماكن طبيا .

وأكد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أن حديقة العائلات بفوه شهدت توافد المئات للتنزه، وقضاء أيام عيد الأضحى على شاطئ نهر النيل.