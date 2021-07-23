راغب علامة عن أبنائه خالد ولؤي: أصدقائي.. لكنهما ينحازان لوالدتهما

تحدث المطرب اللبناني راغب علامة، عن علاقته بأولاده خالد ولؤي، خلال حواره في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، على شاشة «أون»، حيث قال : «أولادي طيبين بالفطرة وورثوا الحب والمشاعر المرفهة من والدتهم، ودايما ينحازون لوالدتهم»، مضيفًا: «لؤي وخالد علاقتي بيهم قريبة للغاية أشبه بالأصدقاء، حتى ولو أحدهم وقع في قصة حب يطلعني عليها بشكل كامل، ولكنهم يتعلقون بوالدتهم بشكل كبير كونها المرأة الوحيدة داخل البيت».

من جانب آخر، أكد الفنان راغب علامة أنه أثناء حرب لبنان، كان هناك مسلحون يسيرون في الشوارع، «في أحد المرات رأيت 3 مسلحين يمرون أمامي فطلبت من أحدهم أن يعلمني على الكلاشنكوف وفعلا اتعلمت، وقتها أمي شافتهم فقالتلي روح اشتغل مع ابن عمك في العراق، وقالتله لو مش هتاخده هيصيع مع المسلحين».

وتابع: «أول يوم روحت فيه العراق حسيت بالغربة ووقتها اشتقت لكل حاجة في البيت حتى صوت المدافع وكنت مرتبط بابن عم والدتي ومش معايا فلوس، ومكنتش عارف مصيري، وكان فيه شوية ضياع وفترة مش سهلة واتبهدلت وعشت فترة صعبة، ولكن كنت سعيد أنى بنتج وبعمل فلوس هرجع بيها لأهلى في بيروت، وقعدت 3 شهور في العراق وكان وقتها عمري 14 سنة».