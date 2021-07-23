راغب علامة: دخلت معهد الموسيقي وعمري 14 سنة بواسطة من وديع الصافي

تحدث المطرب راغب علامة، عن أول بلد سافر إليه لإقامة حفل غنائي، حيث قال «أول بلد سافرت إليها وعملت بها حفلة كانت قبرص ولم أتقاضى فيها أي مقابل»، وذلك خلال حواره في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، على شاشة «أون».

وأضاف «علامة»، أن أول مرة التحق فيها بمعهد الموسيقي في لبنان، كان عندي 14 عاما، «بابا كان موظف في المحكمة وذهب مرة لمنزل وديع الصافي بخصوص قضية خاص به، وبالصدفة فاتح والدي وديع الصافي بخصوص دخولي مجال الغناء»

وتابع: «وديع الصافي اتوسط لي لدخول معهد الفن وتعلمت العزف على العود في بداية الأمر، عمري ما كنت أحلم بما وصلت إليه من نجاح ونجومية الآن، وبرغم أن حرب لبنان سرقت مني الأمان وأنا صغير ولكنها خلقت مني رجلا، في وقت الحرب بلبنان كنا بنقعد في الملجأ لمدة أسبوع كامل، وبرغم من الظروف الصعبة وقتها إلا كنت في وسط عائلتي».