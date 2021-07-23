مجلس حقوق الإنساني الأممي يشكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية

أعلن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، برئاسة المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا نافي بيلاي.

وستنظر اللجنة في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل الماضي، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وجاء تشكيل اللجنة تطبيقا لقرار المجلس الصادر في 27 مايو الماضي خلال جلسة طارئة؛ للتحقيق في الأسباب الجذرية وراء التوترات المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»

من جانبها، رحبت دولة فلسطين بتشكيل اللجنة التحقيق، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، أهمية أن تضع هذه اللجنة آليات المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وتحديد المسؤولين عنها.

خارجية فلسطين: تشكيل اللجنة يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار المساءلة

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن تشكيل هذه اللجنة من قامات قانونية دولية ومستقلة يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدماً في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

ميدانيا، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس، شاباً فلسطينياً يدعى محمد بلال داوود، من مدينة قلقيلية الواقعة على مقربة من الخط الأخضر في فلسطين، أثناء وجوده في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في قلقيلية، إن جيش الاحتلال اعتقل داوود داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

واندلعت مساء أمس الخميس، مواجهات بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال بالتزامن مع تجدد فعاليات الإرباك الليلي في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتركزت المواجهات في المنطقة الشرقية بجبل صبيح، حيث استهدفت قوات الاحتلال الشبان الفلسطينيين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت مواجهات، اندلعت في وقت سابق، بمنطقة «الهوتة» القريبة من جبل صبيح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني باتجاه الشبان الفلسطينيين واعتقلوا أحدهم.

وأشعلت وحدات الإرباك عشرات الإطارات المطاطية في محيط جبل صبيح، ونظمت مسيرة المشاعل الليلية والتي توجهت نحو الجبل.