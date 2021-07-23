تفاصيل مفاجأة فريق «مسار إجباري» لجمهوره في صيف عام 2021.. ألبوم جديد

فاجأ فريق مسار اجباري، جمهوره فى حفله الغنائي الذى أحياه أمس الخميس، بتحضير أغنيات جديدة ستكون حاضرة خلال الصيف الجاري.

مسار إجباري يحضر لألبومه الرابع لطرحه فى الصيف

علمت «الوطن» أن فريق مسار إجباري، انتهى فعليا من تسجيل أغلبية أغنيات ألبومه الجديد، والذي سيطرح مع نهاية فصل الصيف الجاري، لكي يكون الألبوم الرابع في رحلتهم الموسيقية الممتدة منذ 16 سنة، وتمكنت من حجز مكانها كواحدة من أهم وأشهر الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، والألبومات كان بدايتها «اقرا الخبر»، ومن بعده بسنتين ألبوم «وتقع وتقوم»، وصولا لآخر ألبوماتها «الألبوم».

مسار إجباري، أحيا حفلين على مسرح الزمالك في يوم واحد، وذلك لمراعاة ظروف جائحة كورونا ولمقابلة أكبر عدد ممكن من جمهورهم.

أكثر من 3 آلاف شخص احتضنهم مسرح الزمالك في أول إطلالات مسار إجباري الجماهيرية في القاهرة، بعد توقف طويل عن الحفلات الحية، خطفت خلالها الفرقة مسامع الحضور بأكثر من 16 أغنية، في رحلة غنائية بين أغنياتها القديمة والجديدة، بداية من «تقع وتقوم» و«زيك أنا» و«غمض عينيك»، مرورا بأغنيات «فاكرة» و«رغم المسافة» و«مطلوب حبيب» و«شيروفوبيا».

واستقبل فريق مسار إجباري جمهوره بكلمة «وحشتونا»، بعد غياب طويل عن الساحة الجماهيرية، لتقرر الفرقة تعويض محبيها في القاهرة بحفلتين متتاليتين بدلا من حفلة واحدة، وتمكنت من حمل لافتة كاملة العدد في الحفلتين، واحتفلت مع الجماهير بعيد الأضحى المبارك على طريقتها.

من جانبه أبدى الفنان طارق صبري، مدير مسرح الزمالك سعادته لاحتضان مسار إجباري لأول مرة في المسرح، معلنا أن إطلالة الفرقة السكندرية تدشن بداية انطلاقة موسم الصيف في «الزمالك»، حيث يشهد توليفة متنوعة المذاقات الموسيقية خلال شهري يوليو وأغسطس، من بينها حفلات «ستروبيري سوينج» و«أندروميدا» والنسخة الأولى من مهرجان مسرح الزمالك لموسيقى الروك.