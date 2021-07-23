مدير «سي آي أيه»: شعري شاب خلال خدمتي كسفير لـ واشنطن لدى موسكو

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، ويليام بيرنز«65 عاما»، أمس الخميس، إن شعره شاب خلال خدمته كسفير لبلاده لدى روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بيرنز، في حديث له مع إذاعة «إن بي آر»-الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية- ردا على سؤال حول ما إذا انخفض عدد الهجمات الإلكترونية المنفذة من أراضي روسيا بعد القمة الأمريكية الروسية التي جمعت الرئيسين الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 16 يونيو في جنيف: «حسب خبرتي في التعامل مع (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، ومعظم شعري شاب خلال خدمتي في روسيا والتعامل معها في عهد بوتين، فإنه لا يخجل من السيطرة على الأشياء التي تحدث في أراضيه أو منها».

وأوضح بيرنز، الذي تولى منصب السفير الأمريكي لدى روسيا خلال الفترة من 2005 حتى 2008، أنه يجب انتظار وقت معين قبل التوصل إلى استنتاجات بشأن مدى انخفاض عدد الهجمات الإلكترونية من روسيا.

«بيرنز»: كوريا الشمالية ستواصل تطوير قدراتها النووية

وأشار مدير «سي آي أيه»، إلى أن كوريا الشمالية ستواصل تطوير قدراتها النووية، موضحا: «ليس هناك شك في ذلك. أعني أنهم وسعوا بشكل مطرد برامجهم الصاروخية والنووية على مدى السنوات الماضية».

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا، إن «بيونج يانج» تمثل تهديدا أمنيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، عن بعض التطابق في مصالح الولايات المتحدة والصين في ما يخص قضية كوريا الشمالية وبرامجها النووية والصاروخية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن كوريا الشمالية تمثل أحد المجالات التي يوجد فيها تطابق جزئي للمصالح، موضحا: «لذلك نعتقد أن هناك مجالا للمناقشات مع الصين، عندما يخص الأمر التحديات التي تشكلها البرامج الصاروخية والنووية وغير ذلك من أنشطة كوريا الشمالية».

وأشار برايس، إلى واشنطن أطلعت بكين مؤخرا على نتائج إعادة النظر في نهجها تجاه كوريا الشمالية، وأعاد المتحدث الامريكي، إلى الأذهان أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ستزور بكين خلال العطلة الأسبوعية.

وتابع برايس قائلا، إن الولايات المتحدة، تتوقع مناقشة مجمل العلاقات مع الصين، بما في ذلك مجالات التعاون والخلافات.