أحمد آدم: الدولة لو موقفتش جنب المسرح هينقرض

قال الفنان أحمد آدم، إن المسرح يمر حاليا بأزمة، ولا يعرض أحد أكثر من 15 يوما، لأن الإعلانات أصبحت مكلفة على المنتجين، ولكن سابقا كان الإعلان أسهل من الوقت الحالي، وكانت هناك قناتان فقط هما الأولى والثانية، لافتا إلى أن انتشار القنوات الفضائية قلل من حضور الجمهور إلى المسرح.

وأضاف «آدم» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن السياحة في مصر نوعان الأولى هي حضور سائح أجنبي ليشاهد الآثار ويسافر إلى شرم الشيخ، والثانية هي السياحة العربية التي كانت تحضر لمشاهدة المسارح، ولكن في الوقت الحالي أصبحت تتجه إلى الكافيهات للجلوس عليها والتي أصبحت زحمة للغاية.

وأوضح أن المسرح يحتاج رعاية من الدولة لكي يستطيع المنتج الاستمرار في العمل لأن المسرح يكلف مبالغ كبيرة متابعا: «لو الدولة مواقفتش مع المسارح هتنقرض ومصر بقيت امبراطورية، ده مفيش حاجة بتحصل في العالم إلا بتلفون منك وغزة وقفت بتلفون منك، ولو الفن مبقاش بنفس الإمبراطورية مينفعش، الأمريكان عندهم سينما مخوفة العالم منهم أكتر من الأسلحة بتاعتهم، الدولة محتاجة تبص للمسرح بعين تانية ومشاكله معروفة وحلولها معروفة، المسرحيات الدعاية بتاعتها غالية وإيجاراتها غالية، المسألة محتاج إعادة نظر، والمنتجين عندهم استعداد يشتغلوا بس عاوزين تعاون من الدولة في الدعاية، في إيه لما كل قناة تعلن في 5 دقائق برنامج كل مسرح ياريت يعملوها حتى زكاة عن صحة المحطة».