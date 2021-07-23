شائعة ووفيات وعملية جراحية.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الأحداث التي شغلت السوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث.

شائعة وفاة بدرية طلبة

تردد منذ قليل عبر السوشيال ميديا، خبر وفاة الفنانة بدرية طلبة، في حادث سير أثناء سفرها للساحل الشمالي لقضاء إجازة العيد، لتظهر «بدرية» عبر «انستجرام»، لتكذب هذه الشائعة من خلال فيديو عبر الاستوري قالت خلاله «حسبي الله ونعم الوكيل فيمن أطلق شائعة وفاتي، رعبوا أخواتي وعائلتي، أنا بصحة جيدة وزي الفل، وشكرا لكل من اطمئن علي».

ياسمين عبدالعزيز تجري عملية جراحية جديدة

مازالت ياسمين عبدالعزيز، تشغل جمهورها بحالتها الصحية، ويبحدث الجمهور بشكل مستمر عن أخبار آخر تطوراتها الصحية.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مقربة، أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ستخضع لعملية جراحية أخرى الساعات المقبلة.

وخرجت أمس، الفنانة من العناية المركزة بعد قضاء 10 أيام داخلها، بعد استقرار حالتها الصحية، ولكن أعلن زوجها الفنان أحمد العوضي، أنه ممنوع الزيارة عنها لمدة أسبوعين لحين استقرار حالتها الصحية.

وفاة الإذاعي كامل البيطار

كما شهد الوسط الفني حالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أولها وفاة الإذاعي كامل البيطار، الذي توفى صباح أمس بعد تعرضه لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة، وأعلن الإعلامي شادي شاش، وفاة كامل البيطار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «توفي اليوم الإذاعي الكبير كامل البيطار، الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له».

وكان كامل البيطار دخل إلى العناية المركزة منذ عدة أيام بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وفاة والدة الفنانة سلافة معمار

أما حالة الوفاة الثانية، فكانت والدة سلافة معمار، حيث أعلنت الفنانة السورية، شكران مرتجي، وفاة والدة صديقتها الفنانة سلافة معمار.

وكتبت «شكران»، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «والدة الصديقة والنجمة الغالية سلافة معمار في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وأضافت: «تعازيي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة.. الله يصبرك يا حبيبتي».