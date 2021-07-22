تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز: تعاني من «البطانة المهاجرة»

كشف الأستاذ الدكتور ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس، التاريخ المرضي للفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى أنها أجرت منذ فترة عمليتين جراحيتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما في الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى بإحدى الدول الغربية، ونتج عنهما مضاعفات.

موانع الاستخدام المنظار الجراحي

وأضاف «عمران» في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «التاريخ المرضي الجراحي للفنانة ياسمين عبد العزيز، ينطوي على موانع مطلقة لاستعمال المنظار الجراحي، وبالفعل كانت العملية جراحة مفتوحة، أجراها فريق الجراحة المكون من طبيبها الخاص منذ حملها الأول».

وتابع: «جرى إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من على كل من المبيضين، احتوى كل منهما على ما يقل عن نصف لتر من الدم الكثيف، الذي يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض، أو كما يقال (البطانة المهاجرة)، وكل من يعمل في تخصص أمراض النساء، من الممكن أن يتصور مدى تعقيدات الحقل الجراحي في حالات تكرار التدخل الجراحي، ولاسيما مع هذا المرض اللعين الذي تكون جراحاته أحيانًا أشد قسوة من جراحات الأورام الخبيثة، ولاسيما عند تكرار التدخل الجراحي ولم تكن هذه هي المرة الأولى للتعامل مع هذا المرض».