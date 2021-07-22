شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجه لها رسالة مؤثرة بعد خروجها من العناية المركزة

وجه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، رساله حب لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد خروجها من العناية المركزة، حيث نشر صورة لشقيقته وعلق عليها قائلا: «يلا قومي كده وحلي الدنيا».

وكان وائل عبدالعزيز، أعلن منذ ساعات قليلة، عبر حسابه على «فيس بوك»، خروج شقيقته من العناية المركزة، قائلا: «الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها، بس مفيش زيارات».

تطورات الحالة الصحية لياسمين عبدالعزيز

كما الفنان أحمد العوضي، زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن تطورات حالتها الصحية، وقال عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله ياسمين خرجت من الرعاية المركزة، لكن تعليمات الأطباء المعالجين إن ممنوع الزيارة تماما لمدة أسبوعين، خوفا عليها، حيث إن الحالة تحت الرعاية الطبية الشديدة حتى استقرار الحالة».

وأضاف: «أعتذر لكم عن عدم ردي لكن اعذروني غصب عني، شكرا ليكم كلكم على دعواتكم ليها ومشاعركم الطيبة وحبكم ليها، ادعولها ربنا يكملها على خير وتقوم بالسلامة».

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أجرت عملية جراحية من أجل استئصال ورم ليفي من على الرحم، ورغم اعتيادية العملية، إلا أنه أثناء إجراء العملية في أحد المستشفيات الكبرى، حدث خطأ ما أثناء نقل الدم، واستلزم حصولها على أكياس من الدم والبلازما.

وطالب عدد كبير من نجوم الوسط الفني، في يوم عرفة، جمهورهم عبر السوشيال ميديا بالدعاء لصديقتهم ياسمين عبدالعزيز، أبرزهم المطربة شيرين عبدالوهاب، رامي صبري، سوسن بدر والفنان صلاح عبدالله، الذي تربطه علاقة صداقة قوية بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأيضا حرص على التواجد بشكل دائم معها في المستشفى زوجها الفنان أحمد العوضي، وشقيقها وائل عبدالعزيز، كما تردد عليها بشكل يومي منى زكي وأحمد حلمي.