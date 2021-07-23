أحمد آدم: مفيش عيد عدى عليا إلا وخدت علقة.. كنت بجيب لأمي المصايب

قال الفنان أحمد آدم، إنه أثناء طفولته كان يتم ضربه دائما «علقة»، واصفا ذلك بـ «النحس»، متابعا: «مفيش عيد إلا وخدت فيه علقة، لدرجة أن الأعياد كانت بتيجي عليا كنت بعمل حسابي على العلقة، وأنا فاكر وأنا في 6 إبتدائي أبويا كان بيفصلي جاكيت قطيفة لون أزرق قولتله أنا عاوز الأصفر الذهبي ووافق».

وأضاف «آدم» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه ذهب إلى السينما في أول أيام العيد بعد أن ارتدى الجاكيت القطيفة الذهبي، وكان يقف أمام شباك التذاكر ينتظر فتح الشباك لكي يكون أول من يحجز التذكرة.

وواصل: «كان فيه حديد ورايا، والناس بقيت كتير أوي، أول ما الشباك فتح وأنا لزقت في الحديد ده وطلع لسه مدهون والجاكيت بقى مضلم، وقعدت ألطم بقى، وحد قالي تعالي وجابلي تنر وفضل ينضف الجاكت، بس بقى شكله كأن فيه سبع أو ضبع هجم عليا، وأبويا قالي أنت كنت في الغابة ولا إيه، فأنا رفعته على ظهري زي رشدي أباظه عشان ميكتشفوش الأمر، بس أمي عرفت وصوتت ولمت الشارع، وأمي كانت بتضربني أكتر من أبويا، كنت جايبلها المصايب دايما الله يرحمها».

وتحدث أحمد آدم، عن أول شئ يشتريه عند الحصول على العيدية وهي الشوكولاتة حيث كان يأكلها لمدة 10 سنوات وبعدها أصيب بحساسية كبيرة ونصحه الطبيب بعدم أكل شوكولاتة لمدة طويلة، لافتا إلى أنه يأكلها الآن ولكن بكمية أقل، وكذلك المانجا لأنها تصيب بالحساسية.