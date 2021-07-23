ارتفاع سهم «سناب» بأكثر من 13%.. والإيرادات تصل إلى 982 مليون دولار

ارتفع سهم «سناب» Snap، بأكثر من 13%، أمس الخميس، بعد إعلان الشركة عن أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي، متجاوزة التوقعات في جميع المجالات للأرباح والإيرادات ونمو المستخدمين.

ووصلت ربحية السهم المعدلة، 10 سنتات مقابل خسارة 1 سنت متوقعة، في حين وصلت الإيرادات 982 مليون دولار مقابل 846 مليون دولار التي توقعتها «ريفينتيف» الأمريكية البريطانية لبيانات السوق المالية.

ووصل عدد المستخدمين النشطين للتطبيق يوميًا على مستوى العالم 293 مليونًا مقابل 290.3 مليونًا لكل حساب«ستريت أكونت»، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

أما متوسط الإيرادات لكل مستخدم 3.35 دولار مقابل 2.92 دولار لكل حساب «ستريت أكونت».

وقال مسئولو «سناب»، إن الشركة لم تتأثر بتغييرات خصوصية «آي أو إس 14.5» من شركة «آبل» كما توقعت ذلك.

وتقلص صافي خسارة الشركة بنسبة 53% إلى 152 مليون دولار، من خسارة قدرها 326 مليون دولار قبل عام، فيما أبلغ «سناب»، عن 293 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة تقارب 5% من 280 مليون مستخدم أبلغت عنها الشركة في أبريل.

وزاد هذا الرقم بأكثر من 23% مقارنة بـ 238 مليون مستخدم يوميًا أبلغت عنه الشركة في العام السابق، وقالت الشركة إن «سناب» يتوقع نمو الإيرادات على أساس سنوي من 58% إلى 60% للربع الثالث، ويمثل هذا انخفاضًا مقارنة بنمو الإيرادات السنوية بنسبة 116% الذي شهدته في الربع الثاني.

«تويتر» يسجل أسرع نمو للإيرادات منذ 2014 خلال الربع الثاني من 2021

وقفزت إيرادات شركة «تويتر»، خلال الربع الثاني من هذا العام بوتيرة أفضل من المتوقع لها، مع تعافي الطلب على الإعلانات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة أن صافي الربح بلغ 65.6 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 20 سنتا في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات كانت تشير لتسجيل 7 سنتات.

وأظهرت نتائج الأعمال أن «تويتر»، سجلت إيرادات بقيمة 1.19 مليار دولار، بزيادة 74% مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد، ومقارنة بتوقعات تسجيل 1.07 مليار دولار.

وقفزت عوائد الإعلانات إلى 1.05 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، ما يمثل ارتفاع بـ87% على أساس سنوي.

وصعد سهم «تويتر» في تعاملات ما بعد الإغلاق بنسبة 8%، بعد إعلان الشركة عن نتائج الربع الثاني وتسجيلها أسرع نمو للإيرادات منذ 2014.