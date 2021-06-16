سناب شات يطرح خاصية تغيير شكل الوجه

انتشر في الآونة الأخيرة اتجاها شائعا للعديد من الأشخاص لاستخدام الفلاتر والتعديلات الخاصة بتغيير شكل الوجه كنوع من الترفيه والتسلية، خاصة في استخدام فلاتر تحول الصور الشخصية إلى شخصيات كرتونية على غرار ديزني.

وقال موقع pocket-lint، إن هذه العدسات بدأت انتشارها في الصيف الماضي عندما أصدر تطبيق سناب شات Snapchat عدسة اختارها مستخدمو تطبيق تيك توك TikTok وبدأوا في استخدام حيواناتهم الأليفة «Disney-ify» ووضع علامة على منشوراتهم بعلامة التصنيف #disneydog .

وأصدر سناب شات Snapchat لاحقًا عدسات كرتونية للمتابعة، بالإضافة إلى ذلك، هناك لاعب آخر في الفضاء - Voila AI Artist - ينتشر حاليًا على Facebook و Instagram وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يبحثون مؤخرا عن فلاتر وعدسات لتحويل صورهم الي أشكال ديزني.

وتستعرض في السطور التالية أبرز العدسات التي يقدمها تطبيق سناب شات Snapchat لتحويل الوجه الي أشكل ديزني.

هناك ثلاث عدسات كرتونية تحظى بكل الاهتمام على تطبيق سناب شات Snapchat، الأولى تسمى Cartoon Face، والتي تم إصدارها في أغسطس 2020، وتبعتها اصدار عدسة Cartoon، وهي عدسة أكثر تقدمًا تحول وجهك بالكامل إلى شخصية على غرار ديزني.

أما العدسة الثالثة ، Cartoon 3D Style ، تم إصدارها مؤخرا في يونيو الحالي، وتتميز بمظهر كرتوني يشبه Pixar ويتيح لك التبديل بين ما يبدو أنه جنسان - أحدهما ذو آذان بارزة.

ويتيح تطبيق سناب شات Snapchat إمكانية استخدام العدسات وانشاء مقاطع الفيديو، ما يسمح لك بإنشاء مقاطع من نفسك كرسوم متحركة متحركة يمكنك بعد ذلك مشاركتها مع الأصدقاء على التطبيق أو تنزيلها على جهازك لنشرها في مكان آخر.

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما العثور على عدسات الرسوم المتحركة في Snapchat.

أولا:

يمكنك فتح عدسة Cartoon Face مباشرة عبر هذا الرابط

https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCODE&uuid=0ad185e6dd5e418a9659fa96dce788e0&metadata=01

وعدسة Cartoon مباشرة عبر هذا الرابط

https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCODE&uuid=449d01c9513c40288d74397352cb304e&metadata=01

وعدسة Cartoon 3D Style عبر الرابط

https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCODE&uuid=bad1396b0f8d494d845b1d6438c115f2&metadata=01

أو يمكنك إيجادها وفتحها باتباع الخطوات التالية:

1- افتح أحدث إصدار من Snapchat.

2-اذهب إلى شاشة الكاميرا.

3-انقر على أيقونة الوجه المبتسم على يمين زر الكاميرا.

4-انقر فوق «استكشاف» في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

5-في شريط البحث ، اكتب كلمة «cartoon».

6-سوف يعرض Snapchat العدسات ذات الصلة.

7-ابحث عن الشخص المسمى «Cartoon Face» أو «Cartoon»، أو «Cartoon 3D Style» وحدده.

8-اضغط مع الاستمرار على زر الكاميرا لتصوير الفيديو الخاص بك.

9-احفظه في ألبوم الكاميرا أو أرسله إلى الآخرين أو قصتك.