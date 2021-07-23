كريم محمود عبدالعزيز: أبويا صحاني عشان ألحق التصوير بعد سنة من وفاته

قال الفنان كريم محمود عبدالعزيز، إنه بعد عام من وفاة أبيه، شعر أنه يوقظه من نومه ليذهب إلى التصوير، فاستيقظ دون أي مفاجأة، متابعا: «لقيته بيقول صباح الفل قوم خد دش عشان تلحق التصوير فايق كده وفرش، قولتله حاضر، وقالي حاجة ضحكتني فلفيت وشي وببص تاني ملقتوش».

وأضاف «عبدالعزيز» خلال استضافته في برنامج «معكم» المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه نظر حوله في الغرفة لكي يشاهد خروج والده منها فلم يحدث، وعندها أدرك أن هذا لم يكن أمرا طبيعيا.

وأوضح كريم محمود عبدالعزيز، أنه بعد هذه الحادثة اتصل به المخرج بيتر ميمي من أجل المشاركة في فيلم «موسى»، وبدأ قراءة سيناريو الفيلم الذي اكتشف فيه أن هناك مشهدا بعد وفاة والد البطل يحدث للبطل نفس المشهد الذي مر به «كريم» مما دفعه للبكاء بشكل خفيف، إلا أنه استحضر هذا اللحظة أثناء التصوير أمام الفنان صلاح عبدالله، مواصلا: «أنا معرفش ده حصل إزاي وأنا كنت صاحي، وأنا عمال أسال هل القصة دي حصلت فعلا ولا لأ؟».

وتحدث كريم عبدالعزيز خلال اللقاء عن ذكرياته مع والده، وأبرز المواقف التي جمعته به، وكذلك تقليده له على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك».