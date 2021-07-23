الصين تسجل 48 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. بينها 12 حالة محلية

قالت السلطات الصحية الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، أمس الخميس، حيث تم تسجيل 36 حالة وافدة و12 حالة محلية العدوى.

وأوضحت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، أن جميع الحالات المحلية العدوى تم تسجيلها في مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، مشيرة إلى أن من بين الحالات الوافدة الجديدة، 14 حالة في قوانجدونج و13 في يوننان و3 في شنجهاي، بالإضافة إلى حالتين في كل من سيتشوان و شنشي، وحالة واحدة في كل من تيانجين وهوبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شيخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 3 حالات جديدة مشتبه بإصابتها بالفيروس، وافدة من خارج البر الرئيسي في شنجهاي، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بـ«كورونا» في البر الرئيسي، أمس الخميس.

وفي تايلاند، أعلنت البلاد، اليوم، تسجيل 14575 إصابة بالفيروس، 114 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 467707 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 3811 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 419470 حالة

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، اليوم، نحو 35342 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 483 حالة وفاة، و38740 حالة شفاء من «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 31293062 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 419470 حالة، بينما ارتفع مجموع حالتات التعافي من الفيروس إلى 30468079 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وفي اليابان، أعلنت «لجنة أولمبياد طوكيو»، في وقت سابق من اليوم، إصابة 3 رياضيين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.