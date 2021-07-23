هايتي تلغي مراسم وداع الرئيس المقتول بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب

ألغت السلطات الهايتية مراسم توديع الرئيس جوفينيل مويس، الذي اُغتيل في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

ومن المفترض أن تقام مراسم جنازة مويس في مدينة كاب هايتيان، اليوم الجمعة، التي تشهد احتجاجات وإغلاق للطرقات من قبل المتظاهرين وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

وذكرت صحيفة «Nouveliste»، أن المحتجين أقاموا حواجز من الإطارات المحترقة في المدينة، وألقوا الحجارة على موكب مسؤولين ودبلوماسيين، ما أجبر رجال الشرطة والأمن المرافقين للمسؤولين على إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين من الاقتراب.

واُغتيل جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.