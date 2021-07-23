نصر سالم: جمال عبدالناصر أول من بدأ تجنيد الضباط الأحرار

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن العقيدة التي يعمل بها وتحرك الجيش المصري ظهرت للمرة الأولى بقيادة أحمد عرابي في عام 1881 أمام المواطنين، وحينها طالب بحياة ديمقراطية للشعب المصري مثل الدول الأوروبية المتقدمة، كما طالب بتخفيف الديون التي عانى منها الفلاح المصري بعدما حصل الخديوي توفيق عليها، وهي ما سددها الشعب.

وأضاف «سالم»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وعندما وقع الاحتلال على مصر عام 1882، أعلن الخديوي إلغاء الجيش المصري في مرسوم صادر منه بهذا، لافتا إلى أنه في ثورة 1919 طالب المصريون بتكوين جيش مصري قوي، وبدأ الضغط على المستعمر الإنجليزي، واستجابوا بعد شعورهم باقتراب نشوب حرب بينهم والجيش الألماني، «سمحوا لينا في عام 1936 أن يتكون الجيش المصري ويدخل أبناء الفلاحين للكلية الحربية».

مطالب ثورة 23 يوليو

وأوضح أن ثورة 23 يوليو عام 1952 جاءت بـ 3 مطالب رئيسية، وهي القضاء على الاستعمار والإقطاع والرأسمالية، حيث أنه وفي تلك الآونة لم تكن توجد أي عدالة اجتماعية بين أبناء الشعب، «قوانين يوليو الاشتراكية كان فيها عدالة، ومخلتش الفلاح طول عمره يشتغل مقابل قوته».

وأكد أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر هو من بدأ في تجنيد الضباط الأحرار، وبدأوا في تلك الحقبة بالتخطيط لقيام الثورة، كما وكان ليوسف الصديق، أحد الضباط الأحرار، دور قوي في تحريك القوات ضد التخمة الفاسدة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تحركه مبكرا قبل وقت قيام الثورة بساعة ساهم في إنقاذ الثورة من الفشل، «راح وسيطر على مركز القيادة في كوبري القبة».

وتابع: «نجاح ثورة 1952 جاء بسبب انتقاء العناصر الثورية، وهي عظمة وعبقرية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، كان لما بيكلم فلان كان عارف هو مين وأن مفيش حد هيكشف الثورة، وبعدالحكيم عامر كان وزير الحربية خاله، وهو كان ضابط صغير، ولكن شعر عبدالناصر بأنه إنسان صادق ولديه ميول ثورية وعايز يغير».