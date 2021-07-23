خالد عكاشة: ثورة 30 يونيو نسخة أكثر تطورا من 23 يوليو 1952

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ثورة 30 يونيو 2013، تجنبت الأحداث والتحديات التي جاءت بعد ثورة 23 يوليو 1952، لذا فهي تعد النسخة الأكثر تطورا منها، خاصة بعد وجود حروب وظروف عالمية غير مساعدة على الرغم من رغبة الدولة المصرية في تحقيق نجاحات كبيرة والتي نعيش على بعض منها، لافتا إلى أن التباطؤ الذي حدث في آخر أيام الجمهورية الأولى جعل 30 يونيو أكثر عمقا.

وأضاف «عكاشة»، خلال استضافته في برنامج «المواجهة» في قناة «extra news»، أنه كان هناك إدراك حقيقي من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، للتباطؤ الذي حدث في أواخر الجمهورية الأولى، لذا عمل على تجنب ذلك في الجمهورية الجديدة، وحقق مفاهيم القوة الشاملة للدولة وساعد الشعب في بناء الجمهورية الجديدة وهو المصطلح الذي ظهر بعد 7 سنوات من ثورة 30 يونيو.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه منذ عام 2013 حتى 2021، لم تسير مصر على وتيرة واحدة، ولكنها كانت تسابق الزمن لتحقيق الإنجازات، لافتا إلى أن الجمهورية الجديدة منحازة للطبقات التي ظلت مهملة لسنوات طويلة وانتظرت يد تمتد إليها وهي التي تغافلت الدولة عنها لسنوات طويلة وكانوا بعيدين عن الصورة، مشيرا إلى أن مكانة المرأة أيضا كانت لا ترضيها ولا ترضي المجتمع ولكن منذ بداية 2013 بدأت الدولة تلتفت لهذه الشرائح خاصة للمرأة التي كانت جديرة بهذا الأدوار الجديدة.

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تحتل المركز الرابع حول العالم للدول القادرة على تجاوز ظروفها في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».