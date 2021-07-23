مصادر تكشف أسباب رفع سعر البنزين وتثبيت السولار

كشفت مصادر مطلعة بقطاع البترول، الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار والمازوت الصناعي.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن أحد أهم أسباب قيام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، برفع سعر البنزين حوالي 25 قرشا، يرجع إلى أن هناك ارتفاعا في أسعار خام برنت قدرت بنحو 12%، وثبات في سعر الصرف.

وأشارت المصادر إلى أنه بتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10%، رأت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس «كوفيد - 19»، وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالي 2020 / 2021، وفي ضوء العوامل السابق الإشارة إليها، أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، وثبات أسعار السولار، لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية.

وأكدت المصادر على أن تثبيت سعر السولار يأتي في إطار الحرص على مصلحة المواطن.

أسعار البنزين بعد التعديل

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:

6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، للفترة أبريل / يونيو 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.