أسعار البنزين اليوم في مصر 2021.. بعد الزيادة وتثبيت السولار والمازوت

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، أسعار البنزين الجديدة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت، كما أنه تم البدء بالعمل بالأسعار الجديدة اليوم منذ الساعة التاسعة صباحا.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار للبنزين الجديدة لشهر يوليو، وكذلك السولار والتي سيتم العمل بها حتى أكتوبر المقبل.

أسعار البنزين

واعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية برفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8 جنيهات مقابل 7.75.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9 جنيهات للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر.

سعر السولار اليوم

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود بثبات أسعار السولار في السوق المحلي، حيث تم تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر.

كما أعلنت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المحلية عند 3900 للطن.

وقد قررت لجنة التسعير برفع أسعار البنزين بعد تأخر انعقادها لمدة أسبوعين، كما قررت الإعلان عن الأسعار الجديدة اليوم الجمعة وهو رابع أيام عيد الأضحى، حيث أنه كان من المقرر لها أن تنعقد في الأسبوع الأول من يوليو الجاري.

وقد جاء قرار اللجنة برفع الأسعار المحلية للبنزين بنسبة 3%، خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية في العالم منذ بداية العام الحالي حيث بدأت أسعار النفط في التعافي بشكل ملحوظ منذ بدء العام.

كما أنها ارتفعت بشكل كبير وقياسي خلال الشهور الماضية، حيث وصل سعر البرميل إلى أكثر من 75 دولارا أمريكيا للبرميل الواحد، في حين أن الموازنة العامة للدولة قد قدرت أن يكون سعر البرميل 61 دولارا.

ويتمّ تحديد أسعار الوقود بناء على عوامل عديدة تساعد في وضع آلية التسعير الجديد، منها السعر العالمي لبيع المنتجات البترولية والسعر العالمي لبرميل خام برنت، إضافة إلى سعر صرف العملات الجنبية، بجانب التكاليف خاصة بالنقل والتصنيع والاستيراد والتسويق والجمارك وغيرها من التكاليف الأخرى الثابتة.