لا زيادة في أسعار البنزين في مصر خلال عيد الأضحى 2021

يتساءل الكثيرون عن أسعار البنزين في مصر خلال عيد الأضحى 2021، وذلك بسبب عدم إعلان لجنة التسعير التلقائي للوقود للأسعار الجديدة، والتي كان من المفترض أن يجري إصدارها خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري.

وسيجري العمل في الوقت الجاري بأسعار البنزين في مصر خلال عيد الأضحى 2021 بالأسعار التي تم تحديدها سابقا في شهر أبريل الماضي، والتي قررت فيها لجنة التسعير التلقائي للوقود برفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا للتر الواحد بجميع أنواعه.

وقد تأخرت لجنة التسعير التلقائي للوقود في إعلان أسعار البنزين في مصر الشهر الجاري كما حدث خلال شهر أبريل حيث تم الإعلان عن الأسعار في نهاية الشهر وذلك بسبب حلول شهر رمضان، وبسبب تأخر اجتماع اللجنة هذا الشهر يسأل البعض عن أسعار البنزين في مصر خلال عيد الأضحى 2021.

أسعار البنزين في مصر خلال عيد الأضحى

وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم الاستمرار بالعمل بالأسعار القديمة للبنزين خلال فترة العيد، إذا لم تعلن الوزارة عن الأسعار الجديدة.

الأسعار الحالية للبنزين في مصر

واضاف المصدر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي؛ قررت خلال أبريل الماضي رفع سعر البنزين 95 أوكتان من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين 92 أوكتان من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.

كما تمت زيادة البنزين 80 أوكتان، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه وقررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

و جانبه قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، إنه من المتوقع أن تُرفع أسعار البنزين والسولار بنسبة 5% أو 7%، حيث يبلغ الحد الأقصي لنسبة رفع الأسعار 10%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن تثبيت الأسعار في الوقت الحالي يُعد قرارًا صعبًا، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الفترة المقبلة.