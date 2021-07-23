«المواد البترولية»: الهيئة أبلغت محطات البنزين بالزيادة قبل ساعة من صدور القرار

بدأت محطات البنزين في مختلف المحافظات التطبيق الفعلي لقرار وزير البترول برفع سعر البنزين 25 قرشا، اليوم الجمعة، 23 يوليو 2021 بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وقال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، لـ«الوطن» إن الهيئة أبلغت محطات البنزين اليوم الجمعة، وقبيل ساعة من صدور القرار الخاص برفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا ليباع بنزين 95 بسعر 9 جنيهات للتر، ويباع البنزين 92 بسعر 8 جنيهات للتر، فيما يباع البنزين 80 بسعر 6.75 جنيه للتر وتثبيت أسعار السولار والمازوت.

ونفى المساس بالسولار لكونه مادة أساسية وتدخل في كل مناحي الحياة وتتأثر بها سلبا كل المنتجات والمواصلات، لافتا إلى أن الوزارة حظرت بضرورة طباعة برنت من الشاشة بالرصيد الفعلي في المحطات من البنزين وإثبات الرصيد بدفتر 21 بترول وموافاة الوزارة من الدفتر والبرنت.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن ارتفاع أسعار زيوت السيارات خلال الشهر الجاري لمرتين على التوالي مؤشر قوي على ارتفاع محقق في أسعار البنزين.

وأوضح أن هناك أرصدة كبيرة من المازوت والسولار متوفرة، حيث نجح قطاع البترول في توفير الكميات اللازمة من السولار لموسم الحصاد آملاً أن يؤدي ذلك إلى زيادة في إنتاج المحاصيل الزراعية، فيما تأخذ محطات البنزين في اعتبارها الزيادة الملحوظة في استهلاك البنزين والسولار خلال الفترة الحالية والذهاب إلى المصايف والمناطق الساحلية، ويضخ كميات إضافية، حيث يصل معدل ضخ البنزين إلى 26 مليون لتر يوميا، مقابل 20 مليون لتر في الأيام العادية والسولار إلى 52 مليون لتر يوميا مقابل 48 مليون لتر يوميا، وكشف عن توافر كبير في البنزين ولا يوجد نقص.