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محمود مسلم

الصين تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
10:44 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
مراكز التطعيم ضد كورونا فى الصين

مراكز التطعيم ضد كورونا فى الصين

سجلت لجنة الصحة الصينية خلال الـ24 ساعة الماضية 48 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، منها 36 حالة وافدة و12 حالة محلية العدوى.

وذكرت لجنة الصحة الصينية في بيان أوردته وكالة شينخوا، أنه تم تسجيل ثلاث حالات جديدة مشتبه بإصابتها بـ«كوفيد-19» وافدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 92 ألفا و462 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 87 ألفا و163 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 4 آلاف و636 حالة.

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