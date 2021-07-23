الصين تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت لجنة الصحة الصينية خلال الـ24 ساعة الماضية 48 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، منها 36 حالة وافدة و12 حالة محلية العدوى.

وذكرت لجنة الصحة الصينية في بيان أوردته وكالة شينخوا، أنه تم تسجيل ثلاث حالات جديدة مشتبه بإصابتها بـ«كوفيد-19» وافدة، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني بلغ 92 ألفا و462 إصابة، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 87 ألفا و163 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 4 آلاف و636 حالة.