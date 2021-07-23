س وج عن القولون العصبي.. 4 أسئلة عن أسبابه وآلامه وكيفية العلاج منه

يطلق كثير من الأطباء على القولون العصبي اسم «مرض العصر»، حيث يصاب به أكثر من 20% من المصريين، وفقًا للدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بمحافظة دمياط.

وتستعرض «الوطن» بعض التساؤلات الخاصة بأسباب وأعراض القولون العصبي وكذلك آثاره وتبعاته الصحية، والتي يجيب عليها «عريف» في السطور التالية.

- ما هي أسباب الإصابة بالقولون العصبي؟

القولون العصبي من أكثر الأمراض شدة وألما جسديًا ونفسيًا على المريض، والسبب الأول للإصابة به هو المزاج الطعامي، حيث يكون الشخص ميالًا لتناول أطعمة دون أخرى.

كيف يمكن العلاج من القولون العصبي؟

لابد من التخلص من العادات السيئة، من خلال تثقيف الشخص وبناء نظام الشهية عنده بشكل جيد، عبر استخدام المجموعة الهرمونية التي تضبط الشهية وتعدل المزاج الطعامي الذي يميل نحو تناول أطعمة دون غيرها، ما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن بين الأنواع المختلفة التي تعيش في قولونه والتي تصل إلى 1000 نوع، بشكل يسمح لأنواع البكتيريا التي تحب الطعام الذي يكثر من تناوله هذا الشخص حسب مزاجه الطعامي تتكاثر، في حين أن أنواع البكتيريا التي تعتمد في تكاثرها ونموها على الطعام الذي لا يحبه هذا الشخص حسب مزاجه الطعامي تقل، ما يؤدي إلى خلل توازن بكتيريا الأمعاء.

ولكن هل هناك علاقة بين المضادات الحيوية والقولون العصبي؟

يحدث نفس الشيء عند استخدام المضادات الحيوية، إذ أن 30% من حالات القولون العصبي تنجم نتيجة استخدام المضادات الحيوية القوية التي تسبب خللًا في توازن البكتيريا في القولون، والتي تتكاثر بإنتاج غازات كثيرة منها بدون رائحة ومنها ذات رائحة، وقد تكون سببًا في رائحة الفم الكريهة التي يحاول المريض عبثًا التخلص منها من خلال علاج أسنانه وجهازه التنفسي لكن دون جدوى، وهذه الغازات تتحرك في كل الاتجاهات بسهولة، ما يفسر تنوع أعراض القولون العصبي.

وقد ترتفع الغازات نحو أعلى فتسبب امتلاء القولون المعترض بالغازات، ومن ثم تتسبب في الضغط على الزاوية الكبدية والطحالية وآلام ناخزة في الطرفين، كما تسبب ضيق التنفس بسبب صعوبة حركة الحجاب الحاجز.

ماذا يحدث عند تراكم الغازات؟

مع استمرار تراكم الغازات في القولون يتجه القولون السيني نحو الخلف، فتضغط على الضفيرة العجزية مسببة آلامًا في أسفل الظهر، وقد ينزل للأسفل بالضغط فيسبب الألم الذي يحدث عند الحامل في نهاية الحمل عندما ينزل رأس الجنين في الحوض.

كما أن انتفاخ القولون السيني يضغط على المثانة التي تكون أمامية مسببًا كثرة التبول (مع كمية قليلة)، وكذلك إلحاح التبول وعدم تفريغ المثانة بشكل كاف عند البعض.

وضغط القولون على الرحم مع وجود العامل النفسي أيضًا عند النساء قد يسبب دورات مؤلمة، ولعل أهم عرض يسببه انتفاخ القولون بالغازات هو الألم والتقلصات المؤلمة كرد فعل عكسي على نفخ القولون للخارج، فيتقلص القولون للداخل مسببًا شعور الألم أو الانزعاج الشديد الذي يزول مع خروج الغازات أو التغوط.