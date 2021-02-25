نواب الشيوخ يتدخلون لدعم شبكة غازات الغسيل الكلوي بمستشفى السرو

أعلن النائبان وليد صلاح التمامي و محمد علي أبو حجازي، عضوا مجلس الشيوخ، بدمياط، دعمهما ماليا لمركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو، لتركيب شبكة الغازات والستائر الطبية ب، ضمن مبادرة «نحن معك»، لتطوير المؤسسات والمنشآت الطبية لتقديم خدمة مميزة.

و قال النائب محمد علي أبو حجازي، إن تطوير المنشآت الصحية وتوفير المستلزمات الطبية ضرورة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد: «دعم المنشآت الطبية على راس أولوياتي وذلك ابتغاء لوجه الله الكريم ودعما للمريض البسيط و سنظل داعمين للبسطاء في كل مكان».

كما أعلن النائبان الحصول على دعم 225 ألف جنيه لنادي الزرقا الرياضي ونادي المسنقبل الرياضي بدمياط الجديدة من وزارة الشباب والرياضة للصرف على الأنشطة الرياضية المختلفة بمعاونة الدكتورة هناء أحمد فاروق عضو مجلس النواب.

وتقدم أحمد عبد الشافي البلشي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بطلب لإحلال و تجديد مستشفى فارسكور المركزى بحضور أعضاء مجلس النواب عن الدائرة الثانية النائب حسن عبد الوهاب عيسى و النائب الدكتور محمود مشعل عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر سعد،و قد تمت الموافقة على إدراجها بالخطة الاستثمارية «2021- 2022».