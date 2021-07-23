الزراعة في أسبوع.. من 16 إلى 22 يوليو (انفوجراف)

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، «الإنفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 48، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 16 إلى 22 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وألقى الإنفوجراف الضوء، على توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على وثيقة إطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك خلال فعاليات المؤتمر القومي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي، فضلا عن الاجتماع الذي عقده الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسادة وزراء: الزراعة، الداخلية والكهرباء والأوقاف والعدل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران المدني، حيث تناول الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا وهو المخطط الذي يهدف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية.

وأشار الإنفوجراف إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير «منظومة التغذية المدرسية» على مستوى الجمهورية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، توصيات ورشة العمل التدريبية في مجال «تنمية الريف المصري»، والذي نظمها القطاع بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، كما أعلنت الوزارة نجاح المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات في تحليل 30 ألف عينة من الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير والسوق المحلي وكذلك الغذاء المستورد منذ انطلاق العمل به قبل 8 أشهر فقط، كما قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتحليل أكثر من 130 ألف عينة من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية الموجهة للتصدير وبعض الواردات للأسواق المحلية وذلك خلال 6 أشهر فقط بنسبة زيادة عن العام الماضي لنفس الفترة قدرت بنحو 80% تقريبا مما يعد إنجاز غير مسبوق في هذا المجال.

وأوضح الملخص الأسبوعي للوزارة أن الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قد قام بزيارة مفاجأة للمواقع والمنشآت ومنطقة وميناء الصيد ببورسعيد لمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير بالمنطقة، كما افتتح الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أول معسكر تدريبي بعنوان توليد الأفكار العلمية وتطبيقها ونقلها إلى الأسواق والذي نظمه نادي ريادة الأعمال بمركز بحوث الصحراء.

ونفذ معهد بحوث وقاية النباتات سلسة من الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية للمهندسين الزراعيين والمزارعين خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية، كأحد الوسائل الإرشادية التي يقوم بها المعهد لخدمة المجتمع الزراعي، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحصين 2.7 مليون جرعة تحصين للماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة.

وفيما يتعلق بأنشطة الوزارة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، أشار الملخص إلى إعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات، حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال الأجازة والتعامل بالإزالة الفورية في المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

واعلنت الوزارة استمرار عمل الإدارات الخدمية بالوزارة ومعاملها: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومعامل مع بحوث الصحة الحيوانية، والمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزي للمبيدات، فضلا عن غرف عمليات حماية الأراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى عمل كل محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، والإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، لتوفير التقاوي للمزارعين، كما واصل قطاع الثروة الحيوانية متابعة منافذ بيع الأضاحي والعمل داخل المجازر، حيث قام الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمرور والمتابعة الميدانية على بعض منافذ بيع الأضاحي والمجازر الخاصة ببعض مدن ومراكز محافظتي القاهرة والشرقية ومدينتي العاشر من رمضان والشروق؛ للتأكد من صحة وسلامة الأضاحي المعروضة للبيع.

وخلال أيام العيد استقبلت المجازر على مستوى كل محافظات الجمهورية أضاحي المواطنين، وتقديم خدمات الذبح مجانا خلال العيد وتنفيذ أعمال فحص طبي بيطري شامل للتأكد من سلامة الأضاحي واللحوم حرصا على صحة المواطنين، كما أعلن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فتح أبواب المجزر الآلي التابع له للمواطنين خلال العيد بعد رفع كفاءته، كما تم توقيع تعاقد مع بنك الطعام يتيح فيها الصندوق للبنك الذبيح وفقا لاشتراطات جودة عالية ورقابة صارمة، بالمجزر التابع له، حيث تم تطوير نظام التعبئة والتغليف وفقا لاحتياجات البنك والسوق المحلي.

واستقبلت حدائق الحيوان بالجيزة والأورمان والأسماك زوارها خلال إجازة العيد وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التكدس والزحام، وضمان راحة الزوار، كما أعلنت الوزارة أيضا، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الواقعة عليها خلال فترة الإجازة، بالكامل، واستمرار غرفة العمليات بالإدارة المركزية لحماية الأراضي، بتلقي الشكاوى، والتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارات الزراعية، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها، وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية إصدار نحو 1700 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها فترة الإجازة.