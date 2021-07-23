مصر الرقمية للتموين.. طريقة تحويل مستحق الخبز فقط إلى مستفيد تموين
كتب:
وفاء الصعيدي
12:41 م | الجمعة 23 يوليو 2021
بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين
وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية ممن يصرفون نقاط الخبز فقط، إمكانية للحصول على المقررات التموينية شهريا مع نقاط الخبز.
وخصصت بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، طريقة لتمكين المواطنين من إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية.
طريقة إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط:
- الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.
-الضغط على أيقونة التموين.
- يتم فتح حساب على البوابة بالرقم القومي ورقم الهاتف واسم الأم.
- اختيار أيقونة صرف تموين لمستحقي خبز فقط
- النقر على أيقونة ابدأ الخدمة للانتقال لصفحة الخدمة.
- يتم اتباع باقي التعليمات الخاصة باستكمال عملية الاضافة.
وتتيح بوابة مصر الرقمية عدة خدمات خاصة ببطاقات التموين تشمل الآتي:
1. تفعيل بطاقة تموين.
2. إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.
3. إصدار بطاقة تموين جديدة.
4. نقل من محافظة إلى أخرى.
5. فصل اجتماعي.
6. ضم أفراد أسرتي.
7. الاستعلام عن صرف.
8. إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.
9. إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين خصصت لكل مواطن مقيد بالبطاقة التموينية قيمة الدعم المخصص له والتي تقدر بـ 50 جنيها حتى 4 أفراد لكل بطاقة تموينية، فضلا عن السلع الأساسية التي تصرف على البطاقة التموينية.
سلع أساسية تصرف لحاملي بطاقة التموين
ويحق لكل مواطن ممن يحمل بطاقة التموين صرف الآتي:
- كيلو أرز للبطاقة التموينية.
- صرف 4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة.
- صرف 2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة بحسب احتياجه.
- يمنح المواطن الحرية لاختيار أصناف السلع التي يريدها من ضمن قائمة السلع التموينية المتاحة، والتي تصل لـ28 سلعة.
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