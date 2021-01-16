6 خطوات لتقديم شكوى إلى وزارة التموين.. بينها خدمة الواتس آب

تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضبط الأسوق المصرية، ومكافحة الفساد من استغلال التجار، وجشعهم حفاظا على المواطن المستحق للدعم التمويني، ذلك بالإضافة إلى أن تأكد الوزارة من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، لدي التجار ومنافذ البيع التابعة للوزارة، كما يتم التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق، وفي حالة شكوى أي مواطن يتم تلقيها من الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويرصد التقرير التالي الخطوات التي يتبعها المواطن لتقديم شكاوى إلى الوزارة:

طرق تلقي الشكاوى:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588

2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

ومن حق أي مواطن متظلم من التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مع أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

كما أن الجهاز هو المسئول عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونياً.