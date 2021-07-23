مصر الرقمية.. وثق عقد بيع سيارتك في 12 خطوة

لم يعد أمر توثيق سيارتك الجديدة في الشهر العقاري أمر صعب، حيث أصبح بإمكانك إتمام عملية التوثيق وأنت في مكانك دون الحاجة إلى الانتظار في طابور كبير للحصول على الخدمة، وكل ما عليك فعله هو الدخول على بوابة مصر الرقمية التي أتاحت تلك الخدمة ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة، وترصد السطور التالية كل ما يتعلق بهذه الخدمة من شروط وخطوات في النقاط التالية:

شروط الخدمة

1) طالب خدمة توكيلات المركبات يجب أن يكون المالك الأصلي للمركبة وألا يقل عمره عن 21 عاما.

2) أن تكون رخصة المركبة سارية.

3) أن تكون السيارة ملكا لرجل واحد وألا تكون ملكا لأكثر من شخص.

4) التوكيلات وعقود البيع متاحة للسيارات الملاكي فقط والتي تحتوي على لوحات جديدة.

5) يمكن عمل عقد بيع أو توكيل لأكثر من طرف.

6) أن تكون بطاقة الرقم القومي للطرفين سارية.

7) يجب إدخال الرقم القومي ورقم المصنع، وهو عبارة عن رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، للطرف الثاني.

8) أن يكون طالب الخدمة أحد الأطراف الأولى للمحرر.

9) بيانات السيارة تكون واردة من المرور، وحال وجود أي اختلافات في البيانات يرجى التوجه إلى فرع المرور التابع له السيارة لتعديل البيانات.

الخطوات

1) إنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط من خلال ادخال الاسم وبطاقة الرقم القومي واسم المصنع، وهو رقم موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني واسم الوالدة، وتعيين رقم سري.

2) الدخول على الحساب الجديد الذي أنشأته من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول والرقم السري الذي قمت بتعيينه مسبقا.

3) الدخول على القائمة الرئيسية للخدمات واختر خدمة «مركباتي».

4) اختيار تحرير توثيق عقد بيع مركبة.

5) إدخال رقم اللوحة ونوع الترخيص والمحافظة ووحدة الترخيص ورقمي الماتور والشاسيه ورقم وتاريخ انتهاء شهادة براءة الذمة.

6) إدخال بيانات الطرف الأول من الاسم وبطاقة الرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

7) إدخال بيانات الطرف الثاني من الرقم القومي واسم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي والعنوان بالتفصيل والمحافظة والحي.

8) اختيار مكان استلام عقد المركبة من خلال إدخال اسم المحافظة وفرع التوثيق التابع للشهر العقاري، وتحديد وقت وتاريخ الاستلام.

9) تيتيح البوابة إمكانية إدخال تعديلات أو حذف البيانات قبل تأكيدها والذهاب إلى نافذة تسديد رسوم الخدمة.

10) اختيار طريق سداد رسوم الخدمة إما من خلال البطاقات الائتمانية أو من خلال شبكة شركات التحصيل مثل أمان وفوري ومصاري وغيرها من الشركات.

11) حال اختيار شركات التحصيل سيتم منحك كود صالح لعدد معين من الساعات، يتجه خلاله طالب الخدمة إلى أقرب منفذ بيع للسداد ويجب الحصول على فاتورة.

12) يتجه صاحب الطلب إلى مكتب التوثيق الذي اختاره في الموعد الذي حدده لاستلام عقد البيع.