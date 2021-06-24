بوابة مصر الرقمية تتيح كل الخدمات الحكومية من البيت بالموبايل

نجحت الحكومة في تسهيل كافة الخدمات على المواطنين وتوفير عناء الطوابير بعد تنفيذ خطط التحول الرقمي، فعن طريق تليفونك المحمول أو جهاز كمبيوتر، يمكنك كمواطن قضاء خدماتك الحكومية من خلال «بوابة مصر الرقيمة»، في دقائق، والتي تتيح للمواطنين 9 خدمات أساساية تتبع الكثير من الوزرات الخدمية.

وتضم تلك الخدمات: «رخصي، الشهر العقاري، مركباتي، التوثيق، التموين، الأحوال المدنية، الضرائب العقارية، المحاكم، السجل التجاري» وتتبع تلك الخدمات حوالي 35 خدمة فرعية أخرى، بالإضافة إلي خدمات أخرى كثيرة جاري ضمها للموقع، وذلك تحت شعار «معاملاتك الحكومية من مكان واحد، وفر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقيمة في دقائق معدودة».

ويمكن للمواطن فتح حساب جديد علي «بوابة مصر الرقيمة» باستخدام رقم التليفون وكلمة سر يختارها بنفسه فقط، بعدها يكون متاح له الدخول علي أي خدمة من خدمات الموقع وإجراء الخدمة بعد تقديم المستندات المطلوبة بها.

الخدمات المتاحة علي «بوابة مصر الرقيمة»

رخصي

رخصي: يُمكنك تجديد رخصة القيادة والاستعلام وسداد المخالفات المرورية، ويتبعها 6 خدمات فرعية وهي:

استعلام عن مخالفات رخص القيادة، ويُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخص قيادة

تظلُّم على مخالفات رخص القيادة، يُمكنك تقديم تَظلُم مخالفات رخص قيادة

سداد مخالفات رخص القيادة يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم

إصدار بدل تالف رخصة قيادة يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة قيادة

إصدار بدل فاقد رخصة قيادة يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة قيادة

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك اخر يمكنك سداد مخالفات رخص القيادة لمالك اخر

الشهر العقارى

استخراج صورة من عقد مُشهر

استخراج صورة من كتاب دورى

استخراج صورة من منشور مالى

استخراج صورة من منشور فنى

استخراج شهادة تصرفات عقارية

ترجمة عقد مُشهر

مركباتى

تَظلُم على مخالفات رخص مركبات

يُمكنك تقديم تَظلُم مخالفات مركبة

‫تجديد رخصة مركبة

يُمكنك تجديد رخصة مركبة

بدل فاقد رخصة مركبة

يُمكنك إصدار بدل فاقد رخصة مركبة

بدل تالف رخصة مركبة

يُمكنك إصدار بدل تالف رخصة مركبة

سداد المخالفات

يُمكنك سداد المخالفات واستخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم

تحرير توثيق عقد بيع مركبة

يُمكنك إصدار عقد بيع مركبة

تحرير توكيل بيع مركبة

يُمكنك تحرير توكيل مركبة

تحرير توكيل إدارة مركبة

يُمكنك تحرير توكيل إدارة مركبة

استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

يُمكنك الاستعلام عن مخالفات رخصة مركبة

التأكد من صحة بيانات مركبة

يُمكنك التأكد من صحة بيانات مركبة بإدارة المرور

سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

التوثيق

استعلام عن سريان محرر مُميكن

تحرير توكيل عام قضايا

تحرير توكيل عام رسمى

تحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام)

تحرير توكيل فى الأمور الزوجية

تحرير إقرار بالشطب

تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية

تحرير إقرار رسمى

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق

اكتب محررك

حجز ميعاد: حجز ميعاد مسبق لإجراء الخدمات فى مكاتب التوثيق

معاملاتى المميكنة: يقوم المواطن باسترجاع المعاملات

استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة: الاستعلام عن حالة مكاتب التوثيق من حيث (شديد الازدحام -متوسط الازدحام - متاح)

التموين

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخر

فصل اجتماعى

ضم أفراد أسرتى

الإستعلام عن صرف

إضافة أفراد أسرتى الغير مقيدين تموينيا: طلب إضافة أفراد أسرتى الغير مقيدين تموينيا

اضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط.

الأحوال المدنية

بدل تالف بطاقة الرقم القومي

بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

اصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا

اصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا.

الضرائب العقارية: تقديم إقرار وحدات سكنية

المحاكم :

إقامة دعوى مدنية

السجل التجارى

طلب مستخرج سجل تجارى

استعلام عن سجل تجارى

طلب تجديد سجل تجارى

طلب شهادة بيانات.