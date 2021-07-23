أبرز تصريحات أحمد آدم: معمولي عمل على «شنيور» والقرموطي «مش حقيقي»

كشف الفنان أحمد آدم، عن الكثير من الأمور والأسرار الخاصة بمشواره الفني، خلال استضافته في برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية DMC، تقديم الإعلامي رامي رضوان.

أحمد آدم يتحدث عن شخصية «القرموطي»

تحدّث آدم خلال الحلقة، عن كواليس شخصية القرموطي التي اشتهر بها وحققت نجاحا كبيرا، قائلة إنّها ليست موجودة على أرض الواقع: «أخدت الصوت من حد والتركيبة من حد، وكنت بقلد كاراكتر معين، مكانش اسمه القرموطي، كنت أعرفه أيام مسرح الإسكندرية وكان اسمه عم عبدالمولى».

علاقة أحمد آدم بالسوشيال ميديا

وعن علاقته بالسوشيال ميديا وسبب ابتعاده الدائم عنها، قال آدم: «معنديش حساب لا على تويتر ولا فيس بوك ولا إنستجرام، مبحبش أي وسائل تواصل اجتماعي من زمان، لكن أنا عامل حساب لنفسي ولصحابي، زي ما تقول عين سحرية كدا أبص أشوف العالم ماشي ازاي، وبتخنق مبرضاش أكمل».

أحمد آدم واحتفاله بالعيد

وقال آدم إنّه يقضي العيد في المنزل منذ توقفه عن العمل في المسرح قبل نحو 10 سنوات، متابعا: «قبل كدا كنت متعود العيد يبقى في المسرح، كانت إجازات العيد هيّ شغلنا، فمدّربتش في العيد أكون في حتة بعيدة، ممكن مثلا أروح شرم أو الساحل، لكن معظم الأعياد بقضيها في بيتي وسط الأسرة والعيال».

أحمد آدم معموله عمل مع «شنيور»

وكشف الفنان أحمد آدم عن أمر غريب يخصه، قائلا: «معموليّ عمل على شنيور، مفيش شقة بسكن فيها إلا ويبقي فوق مني بتتوضب ولازم تكون بتتوضب بشنيور، وخلاص اتوضبت تمام يا دوب شهرين وتتباع يبقى مكتب ويبقى فيه شنيور، أزهق فاروح أوتيل حلو واخدلي سويت ونايم ألاقي فوق مني شنيور بيوضبوا الأوض، روحت بقي روسيا وقاعدين في فندق وهدوء وفجأة لقيت شنيور اشتغل، فاكتشفت إن معمولي عمل على شنيور».