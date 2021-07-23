محافظ البحيرة: لا زيادة في تعريفة المواصلات الداخلية

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات الداخلية (ميكروباص، تاكسي، سرفيس)، وسيتم العمل بنفس التعريفة المقررة حالياً، مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف إلتزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى جميع خطوط السير بدائرة المحافظة.

يأتي ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي يوليو/ سبتمبر 2021 ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 25 قرشاً، مقارنة بالأسعار التي تم العمل بها في الربع الحالى، وذلك إعتباراً من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد 675 قرشا/لتر بنزين 80، و 800 قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و 900 قرش/لتر بنزين أوكتين 95.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين بتثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع.

بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنية للفترة أبريل/يونية 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

ومن جانبه كلف اللواء هشام آمنة، جميع الإدارات الفرعية إتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تم إتخاذها من قبل وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل أو تكدسات.

وأشار إلى جار المتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظة (المرور والوحدات المحلية والمواقف) ومتابعة تنفيذ توجيهات اللواء المحافظ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.