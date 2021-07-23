وصفهما بالشجاعة.. عبدالناصر ونجيب قائدا ثورة يوليو في عيون السيسي

في احتفالياته السنوية بذكرى ثورة 23 يوليو، دائما ما يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير إلى الزعيمين الراحلين محمد نجيب وجمال عبدالناصر بطلي الثورة، حيث وصفهما كثيرا بالشجاعة وحب الوطن.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، تهنئة الرئيس السيسي للمصريين، اليوم، بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو، والتي قال فيها: «‎تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري»، معتبرا أن الثورة أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة.

«السيسي» يصف الزعيم الراحل محمد نجيب بالشجاعة والبطولة

في إحدى كلماته، قال الرئيس السيسي إن ثورة 23 يوليو استطاعت أن تغير وجه الحياة في مصر على نحو جذري، ولم يقتصر تأثيرها على الداخل المصري، بل امتد صداها إلى جميع الشعوب الأخرى التي كانت تتطلع إلى التحرر من الاستعمار.

وفي الذكرى الـ65 لثورة 23 يوليو، وأثناء افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية الجديدة، وصف الرئيس السيسي القاعدة العسكرية بأنها صرح يحمل اسم الرئيس الراحل محمد نجيب، تكريمًا لإسهامه الوطني، وبرهانًا على وفاء مصر لابن من أبنائها الأوفياء.

واعتبر الرئيس السيسي، أن الزعيم الراحل كان رمزًا للثورة حيث تصدى للعمل الوطني في لحظة دقيقة وفارقة، فلم يتردد لحظة، وإنما أظهر من الشجاعة والبطولة ما يستحق معه أن نتوقف أمام اسمه بالتقدير والاحترام، حسبما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

السيسي: عبدالناصر رجل مخلص كان حريصا على مصلحة هذا الوطن

وفي احتفالية مئوية الزعيم الراحل عبدالناصر، وصفه الرئيس السيسي، بأنه «رجل من أخلص أبناء مصر، اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصا على مصلحة هذا الوطن وكرامة شعبه».

وأكد الرئيس السيسي على أن الزعيم الراحل عبدالناصر تولى المسؤولية في زمن ثورات التحرر من الاستعمار، وكان أحد أبطال ثورة يوليو المجيدة، التي أنهت عصورا من الاحتلال الأجنبي وأعادت حكم مصر لأبنائها.

السيسي: عبدالناصر شخصية عظيمة

وفي وقت سابق، حينما كان مرشحاً للرئاسة عام 2014، عندما سُئل عن رأيه في تشبيهه بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر قال «السيسي»، المرشح الرئاسي في ذلك الوقت، في حوار له مع الإعلاميين إبراهيم عيسى، ولميس الحديدي: «تشبيهي بالزعيم الراحل عبدالناصر كتير، يا رب أكون زيه، كان شخصية عظيمة وكان يحب مصر وحفر حبه في وجدان الناس».

وبعد توليه رئاسة الجمهورية وتحديداً في أغسطس عام 2014، وصف الرئيس السيسي، الزعيم جمال عبدالناصر بـ«المحظوظ لأنه كان بيتكلم والإعلام كان معاه»، حسب وصفه، وذلك أثناء تدشين محور تنمية قناة السويس، وإعلان التحالف الفائز بوضع المخطط العام للمشروع، مؤكدا على أن الإعلام المصري عليه مسؤولية عظيمة، وعليه أن يكون في صف الشعب.