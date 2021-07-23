السيسي: ثورة يوليو دونت صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري

نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، تهنئة الرئيس السيسي للمصريين، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو، والتي قال فيها: «‎تمر اليوم الذكرى التاسعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي دونت بمبادئها العظيمة صفحة مضيئة في تاريخ النضال المصري».

وأضاف الحساب الرسمي للرئيس السيسي: «أكدت العلاقة الراسخة والأبدية بين الشعب.. وقواته المسلحة التي حملت لواء الثورة لتحقيق الاستقلال في أعظم صور التحدي والإرادة لإعلاء قيم العدالة والعزة والكرامة».‎

وأتمّ الحساب الرسمي للرئيس المنشور: «تحيا مصر، حرة، أبية، واحة للخير والنماء والسلام، دائمًا وأبدًا».