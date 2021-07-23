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انتصار السيسي تهنئ المصريين: ««ستظل ثورة يوليو محفورة بوجدان الشعب»

كتب:

محمد متولي
11:20 ص | الجمعة 23 يوليو 2021
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة.

وقالت عبر حساباها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «ستظل الثورة محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال».

واختتمت: «كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام».

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