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«التنسيقية»: ثورة 23 يوليو انحازت للطبقات الأكثر احتياجا

كتب:

محمد يوسف
01:56 م | الجمعة 23 يوليو 2021
تنسيقية شباب الاحزاب

تنسيقية شباب الاحزاب

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة إلى الشعب المصري بالذكري الـ69 لثورة 23 يوليو 1952.

صفحة مضيئة في تاريخ نضال الشعب 

وأكدت في بيان لها اليوم أن الثورة تعد صفحة مضيئة في تاريخ نضال الشعب المصري العظيم، ودلالة كاشفة على قوة الوحدة بين إرادة الشعب في تحقيق الاستقلال والقضاء على الاستعمار واستجابة ضباط الجيش الأحرار الذين انحازوا لرغبة الشعب وإرادته.

وأوضحت شباب التنسيقية أن تأسيس الجمهورية نتيجة طبيعية لثورة 23 يوليو 1952، التي انحازت بوضوح منذ يومها الأول لصالح الطبقات الأكثر احتياجا، وحققت إنجازات كبرى مثل تأميم قناة السويس والإصلاح الزراعي ومجانية التعليم والتوجه نحو التصنيع، ورفع معدلات التنمية بصورة غير مسبوقة، وبناء السد العالي، العمل الهندسي الأعظم في القرن العشرين، وانطلقت مصر بدور رائد ومؤثر في محيطها العربي، وقارتها الإفريقية، وتأسست منظمة الوحدة الإفريقية التي أصبحت فيما بعد الاتحاد الإفريقي، وشاركت مصر كمؤسس في تشكيل كتلة عدم الانحياز.

وتابع بيان التنسيقية: «لقد كان النضال المصري متصلا منذ ثورة 1919 مطالبا بالاستقلال التام، إلا أن تلك الإرادة لم تتحقق إلا حينما انحاز الجيش بوضوح وتدخل لصالح الوطن ليفتح صفحة جديدة ويتحقق الاستقلال وتنطلق مصر نحو بناء الجمهورية.

تقدير واحترام لقادة يوليو العظام 

وتابع البيان: «إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى الثورة، فإننا نتوجه بكل تقدير واحترام لقادتها العظام وعلى رأسهم الزعيم جمال عبدالناصر، الذين ساهموا بكل إخلاص وتجرد في رفعة هذا الوطن والحفاظ على كرامته واستقلاله».

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