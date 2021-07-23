حماية المستهلك: سيارات ضبطية لمنع التلاعب بعد تحريك أسعار الوقود

دفع جهاز حماية المستهلك، بسيارات ضبطية قضائية بالأسواق لمواجهة أي ممارسات سلبية.

وأكدت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك جاء بعد قرار تحريك أسعار الوقود، وذلك من خلال سيارات نجدة المستهلك التي يوفرها الجهاز من أجل ضبط الأسواق ومنع تلاعب التجار بالأسعار ولتقليل أيضا عمليات الغش التجاري.

ما هي سيارات نجدة المستهلك؟

· هي سيارات بضبطية قضائية.

· تتواجد داخل الأسواق والمناطق التجارية.

· تم تطبيقها في خمس محافظات بشكل مبدئي، على أن تستكمل تواجدها في باقي المحافظات.

· لها رقم مختصر، بالتعاون مع غرفة العمليات بالفرع الرئيسي للجهاز.

· هدفها شعور المستهلك بأن حقوقه محفوظة وأن أجهزة الدولة بجانبه دائما.

· من شأنها تحرير محاضر بأي تلاعب بالأسعار، أو غش في السلع، أو وجود سلع مجهولة المصدر.

يأتي ذلك في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية مصالح وصحة المستهلكين وزيادة تفعيل دور الجهاز من خلال القيام بالحملات الدورية لضبط الأسواق.

جهاز حماية المستهلك له صفة الضبط القضائي

وحصل جهاز حماية المستهلك على صفة مأموري الضبط القضائي، حيث ينص قانون حماية المستهلك على: «يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية».

وكان وزير البترول والثروة المعدنية أصدر قرار رقم 1483 لسنة 2021، بأن يحدد سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا، بدلا من 650 قرشا، وسعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش بدلا من 775 قرشا، وسعر اللتر من بنزين 95 للمستهلك 900 قرش بدلا من 875 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة «80 و92 و95»، وكذلك تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.